Comemorado em 8 de março de cada ano, o Dia Internacional da Mulher é um dia dedicado a homenagear as conquistas das mulheres ao longo da história e em todo o mundo, e é normalmente um dia para mulheres de todas as origens e culturas diferentes se unirem para lutar pela paridade de gênero e direitos das mulheres .

Mas antes de começar a comemorar todas as figuras femininas influentes em sua vida, dê uma olhada na história fascinante por trás deste dia especial – incluindo por que o Dia Internacional da Mulher é comemorado, quando o feriado foi estabelecido pela primeira vez e como exatamente você pode participar na celebração deste ano.

O que é o Dia Internacional da Mulher?

O Dia Internacional da Mulher é dedicado a comemorar as conquistas das mulheres nas esferas social, econômica, cultural e política. O dia, fundado coletivamente por mulheres, também chama a atenção para a paridade de gênero e os direitos das mulheres.

A paridade de gênero é uma medida estatística que compara mulheres e homens por meio de renda, escolaridade e jornada de trabalho, entre outros pontos. Essa métrica sociológica ajuda os pesquisadores a entender como a sociedade está progredindo ou regredindo em áreas específicas. É também uma ferramenta importante para os formuladores de políticas que buscam a igualdade de gênero.

Obviamente, a celebração global do Dia Internacional da Mulher é um momento de reflexão sobre o quão longe as mulheres chegaram, defesa do que ainda é necessário e ação para continuar quebrando barreiras. Com mais de um século de história, o IWD é um movimento crescente centrado na unidade e na força.

Por que o Dia Internacional da Mulher é comemorado em 8 de março?

O Dia Internacional da Mulher tem uma história rica que remonta a 108 anos. O primeiro vislumbre disso foi em 1909, quando o Partido Socialista da América celebrou 15.000 mulheres que protestaram contra as longas horas de trabalho, baixos salários e a falta de direito de voto na cidade de Nova York.

Originalmente chamado de Dia Nacional da Mulher, a monumental celebração anual se espalhou pelo mundo (oficialmente celebrada em 1911), mas foi a Rússia que, sem saber, estabeleceu a tendência do 8 de março . Embora o Dia Internacional da Mulher tenha se tornado um feriado oficial na Rússia em 1913, as mulheres ainda enfrentavam dificuldades causadas pela Primeira Guerra Mundial. Enquanto os homens estavam em guerra, as mulheres lidavam com a escassez de alimentos e um governo que não as ouvia.

Em 8 de março de 1917 (23 de fevereiro no antigo calendário russo), dezenas de milhares de mulheres russas tomaram as ruas exigindo mudanças. O grito unificado de ajuda abriu caminho para que as mulheres russas tivessem direito de voto logo depois.

As coisas foram oficializadas em 1975, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) começou a comemorar o dia. O primeiro tema adotado pela ONU (em 1996) foi “Celebrando o passado, Planejando o Futuro”.