Habemus Papa? O que significa a fumaça preta no Conclave

Com o início do conclave papal na quarta-feira, 7 de maio, espectadores do mundo todo estarão atentos à fumaça na Cidade do Vaticano, ansiosos pela primeira atualização sobre quem será o próximo líder da Igreja Católica. Mas qual o significado da cor da fumaça?

O que a fumaça preta indica?

Nos próximos dias, mais de 130 cardeais da Igreja Católica se reunirão para votar em quem acreditam ser o próximo pontífice, sucedendo o Papa Francisco. Embora esse processo seja realizado em segredo, o resto do mundo é informado sobre as decisões diárias do grupo por meio de uma fumaça branca ou preta expelida do topo da Capela Sistina. A fumaça preta indica uma resposta inconclusiva, e a fumaça branca indica que um novo papa foi escolhido.

Fumaça preta e branca é usada para representar as decisões diárias dos cardeais, já que eles estão isolados e não podem compartilhar essas notícias diretamente.

Se um candidato não obtiver os dois terços necessários dos votos, as cédulas são queimadas em um forno com uma mistura de produtos químicos para produzir fumaça preta. A fumaça preta indica que mais votações estão por vir.

Se um candidato for selecionado, a rodada final de cédulas é queimada com produtos químicos para produzir fumaça branca.

O conclave não tem dia para terminar e o mais longo da história durou quase três anos (34 meses) com a eleição do Papa Gregório X em 1271, segundo a EWTN Vaticano. Por outro lado, o Papa Francisco foi eleito apenas um dia após o início do conclave, em 2013.