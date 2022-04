Domingo de Ramos 2022: o que significa Domingo de Ramos e frases

Domingo de Ramos — ou é Domingo da Paixão? — marca o início da Semana Santa, comemorando a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Além de saber o que significa Domingo de Ramos para os católicos, veja também uma seleção de frases para compartilhar. Neste ano, a data é comemorado no dia 10 de abril.

O que significa Domingo de Ramos para os católicos?

O Domingo de Ramos é o último domingo da Quaresma, o início da Semana Santa, e comemora a chegada triunfante de Cristo em Jerusalém, dias antes de ser crucificado.

O nome vem do fato de que comemora a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando a multidão tinha ramos de palmeira (João 12:13).

Já o nome “Domingo de Ramos”vem do fato de que a narrativa da Paixão é lida neste domingo (de outra forma não seria lida em um domingo, pois o próximo domingo é sobre a Ressurreição).

A Semana Santa começa no “Domingo da Paixão (ou Ramos)” que une a predição do triunfo régio de Cristo e a proclamação da paixão. A conexão entre ambos os aspectos do Mistério Pascal deve ser mostrada e explicada na celebração e na catequese deste dia.

A comemoração da entrada do Senhor em Jerusalém foi, segundo o costume antigo, celebrada com uma solene procissão, na qual os fiéis em canto e gesto imitam as crianças hebraicas que foram ao encontro do Senhor cantando “Hosana”.

A procissão pode ocorrer uma única vez, antes da Missa de maior número de pessoas, mesmo que seja à noite de sábado ou domingo. A congregação deve reunir-se em uma igreja secundária ou capela ou em algum outro local adequado, distinto da igreja para a qual a procissão se deslocará.

As palmas ou ramos são abençoados para que possam ser carregados na procissão. As palmas devem ser levadas para casa, onde servirão de lembrança da vitória de Cristo, que celebraram na procissão.

Frases Domingo de Ramos

Aqui está uma lista de citações do Domingo de Ramos para desejar aos seus entes queridos um feliz Domingo de Ramos. Você também pode dizer “Deus abençoe a todos nós” ao cumprimentar os entes queridos no Domingo de Ramos.

1. “O Domingo de Ramos é como um vislumbre da Páscoa. É um pouco alegre depois de ser sombrio durante a Quaresma.” – Laura Gale.

2. “Senhor, exaltamos o teu nome. Com corações cheios de louvor; Exalta-te, ó Senhor meu Deus! Hosana nas alturas!” – Carl Tuttle.

3. “Aleluia, como o povo aplaude e as folhas das palmeiras farfalham quando o rei se aproxima.” – John Beavis.

4. “Lembre-se, finalmente, que as cinzas que estavam em sua testa são criadas das palmas queimadas do último Domingo de Ramos. Novos começos invariavelmente vêm de velhas coisas falsas que podem morrer.” – Richard Rohr .

5. “Deus provou Seu amor na Cruz. Quando Cristo pendurou, sangrou e morreu, foi Deus dizendo ao mundo: ‘Eu te amo’.” – Billy Graham.

6. “Deus ama cada um de nós como se houvesse apenas um de nós.” – Santo Agostinho.

7. “Cavalgue, cavalgue em majestade! Em pompa humilde, cavalgue para morrer; Ó Cristo, teus triunfos agora começam Sobre a morte cativa e o pecado conquistado.” – Henry Hart Milman.

8. “Com grande poder os apóstolos continuaram a testificar da ressurreição do Senhor Jesus. E a graça de Deus estava tão poderosamente operando em todos eles.” – Atos 4:33.

9. “Eles rapidamente pegaram suas capas e as estenderam debaixo dele nos degraus descalços. Então tocaram a trombeta e gritaram: ‘Jeú é rei!'” – Reis 9:13.

10. “No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então, pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, clamando: ‘Hosana! nome do Senhor, o Rei de Israel!'” – João 12:9-19.

11. “Bendito o rei que vem em nome do Senhor! Paz no céu e glória nas alturas!” – Lucas 19:38.

12. “Portanto, se alguém está em Cristo, a nova criação é feita: o velho se foi, o novo está aqui!” – 2 Coríntios 5:17.

13. “Eles pegaram ramos de palmeira e saíram ao seu encontro, gritando ‘Hosana’. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei de Israel.” – João 12.13.

14. “Jesus encontrou uma jumenta e montou nela, como diz a Escritura: Não temas, cidade de Sião! Vê, o teu rei vem montado num jumentinho!” – João 12:14.

15. Alegra-te muito, ó filha de Sião! Grita, ó filha de Jerusalém! Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador é ele, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de uma asno.” – Zacarias 9:9.

16. “E a minha alma se alegrará no Senhor; exultará na sua salvação.” – Salmo 35:9.

17. “Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus.”- Lucas 24:2-3.

18. “Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se comoveu e perguntou: ‘Quem é este?’ A multidão respondeu: ‘Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia'”. – Mateus 21:10-11.

19. “Ele se esforçou quando ressuscitou Cristo dentre os mortos e o sentou à sua direita nas regiões celestiais.” – Efésios 1:20.

O que representam os ramos da palmeira?

Ramos de palmeiras fazem parte do culto cristão no Domingo de Ramos , ou Domingo da Paixão, como às vezes é chamado. Este evento comemora a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, conforme predito pelo profeta Zacarias.

A Bíblia nos diz que as pessoas cortavam galhos de palmeiras, os colocavam no caminho de Jesus e os agitavam no ar quando ele entrou em Jerusalém na semana anterior à sua morte. Eles saudaram Jesus não como o Messias espiritual que tiraria os pecados do mundo , mas como um líder político em potencial que derrubaria os romanos. Eles gritaram “Hosana [que significa “salvar agora”], bendito é aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel!”

Hoje, muitas igrejas cristãs distribuem ramos de palmeiras aos fiéis no Domingo de Ramos, que é o sexto domingo da Quaresma e o último domingo antes da Páscoa. No Domingo de Ramos, as pessoas se lembram da morte sacrificial de Cristo na cruz , louvam-no pelo dom da salvação e olham com expectativa para sua segunda vinda .

As observâncias habituais do Domingo de Ramos incluem o acenar de ramos de palmeira em procissão, a bênção de palmeiras e a confecção de pequenas cruzes com folhas de palmeira.

O Domingo de Ramos também marca o início da Semana Santa , uma semana solene focada nos últimos dias da vida de Jesus Cristo. A Semana Santa culmina no domingo de Páscoa, o feriado mais importante do cristianismo.

O que significa a palavra “Hosana”?

Originalmente, esta era uma palavra de súplica urgente, significando algo como: Venha em nosso auxílio! Os sacerdotes o repetiam em um tom monótono no sétimo dia da Festa dos Tabernáculos, enquanto processavam sete vezes ao redor do altar do sacrifício, como uma oração urgente por chuva.

Mas à medida que a Festa dos Tabernáculos mudou gradualmente de uma festa de súplica para uma de louvor, também o grito de socorro se transformou cada vez mais em um grito de júbilo.

Na época de Jesus, a palavra também havia adquirido conotações messiânicas. Na aclamação do Hosana, portanto, encontramos a expressão das emoções complexas dos peregrinos que acompanham Jesus e seus discípulos: alegre louvor a Deus no momento da entrada processional, esperança de que a hora do Messias havia chegado e, no ao mesmo tempo uma oração para que o reinado davídico e, portanto, o reinado de Deus sobre Israel fosse restabelecido.