20 frases de samba para celebrar o dia 2 de dezembro

Celebrado no dia 2 de dezembro, o samba é um dos principais gêneros musicais do país e traz muita riqueza a cultura brasileira. Com o poder de expressar sentimentos em um ritmo que não sai da ponta do pé, muitas músicas trazem reflexões, diversidade, alegrias, tristezas e muito mais.

Veja frases de samba de canções marcantes que celebram o estilo!

Frases de samba em músicas

Aos apaixonados por samba não faltam declarações de amor nas letras das canções deste ritmo tão alegre na música brasileira. Para quem procura frases de samba para celebrar o ritmo, publicar nas redes ou dedicar para aquela pessoa querida, aqui vão algumas sugestões:

1 - "Quem não gosta do samba bom sujeito não é ou é ruim da cabeça ou doente do pé" - Samba da Minha Terra, Dorival Caymmi

2 - "Sambar é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia, dentro da melodia" - Feitio de Oração, Noel rosa

3 - "O mar serenou quando ela pisou na areia, quem samba na beira do mar é sereia" - O mar serenou, Clara Nunes

4 - "O samba é o pai do prazer, o samba é o filho da dor, o grande poder transformador" - Desde Que o Samba É Samba, Caetano Veloso

5 - "O samba se faz prisioneiro pacato dos nossos tantãs, o banjo liberta da garganta do povo as suas emoções" - Coisa de Pele, Jorge Aragão

6 - "Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, de Samba, pra gente sambar — Alcione, Não Deixe o Samba Morrer

7 - "Samba agoniza, mas não morre" Agoniza mas não morre - Nelson Sargento

8 - "Eu nasci com o samba e no samba me criei do danado, do samba nunca me separei" - Samba da Minha Terra, Dorival Caymmi

9 - "Minha natureza é mais que estampa, é um belo samba que ainda está por vir" - Bobagem, Céu

10 - "Menino quando morre vira anjo, mulher vira uma flor no céu, malandro quando morre vira samba" - Malandro Quando Morre, Chico Buarque

11 - "Deixa o meu samba te levar" - Enredo Quinto Império: de Portugal ao Brasil: uma utopia na história, da escola de samba Mocidade

12 - "E o povo na rua cantando é feito uma reza, um ritual. É a procissão do samba abençoando, a festa do divino carnaval" - Portela na Avenida, Clara Nunes

13 - "Eu faço samba e amor até mais tarde" - Samba e Amor, Chico Buarque

14 - "Quem me vê sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar" - Quando o Carnaval chegar, Chico Buarque

15 - "Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba para gente sambar" - Não deixe o Samba Morrer, Alcione

16 - "Esse samba é da antiga, de gente amiga, vem sambar" - Samba da Antiga, Candeia

17 - "Meu amor tá perguntando se o samba é pras moças. Se o samba é de moça só, se o samba é de moça" - Samba pras moças, Zeca Pagodinho

18 - " Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar" - Brasil Pandeiro, Novos Baianos

19 - "Pé do meu samba, chão do meu terreiro, mão do meu carinho, glória em meu outeiro. Tudo para o coração de um brasileiro" - Pé do Meu Samba, Mart'nália

20 - "Amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você e em forma de samba" - A Amizade, Fundo de Quintal

Dia do Samba

O dia Nacional do Samba é comemorado no dia 2 de dezembro e é uma maneira de honraria e celebração cultural do ritmo.

Segundo dados do Ministério da Cultura, o gênero musical chegou a ter outro dia para chamar de seu antes, 25 de novembro, que era conhecido como o Dia Nacional do Samba de Roda, mas como o 2 de dezembro já fazia parte do calendário cultural de algumas cidades, como o Rio de Janeiro, berço do ritmo, foi criado um projeto de lei - LEI N.º 6.574, de 2013, Marcus Pestana - para que a data fosse reconhecida em todo o território nacional. No entanto, é importante destacar que ela não é feriado.

Devido a sua importância histórica e cultural, as escolhas de sambas e tudo o que envolve essas instituições, como desfilas, samba-enredo, tradições, entre outros detalhes, foram reconhecidos manifestação da cultura nacional em maio de 2023, pela lei nº 14.567.

