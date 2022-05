Frases Dia das Mães 2022: mensagens para homenagear sua mãe

Em 2022, o Dia das Mães será celebrado em 8 de maio. No Brasil, a data está marcada para cair sempre no segundo domingo do mês. Para agradecer e celebrar a existência de figuras maternas em nossas vidas, confira diferentes opções de frases de Dia das Mães para compartilhar nessa data.

e você está procurando uma maneira de mostrar à sua mãe, avós ou qualquer outra figura materna em sua vida o quão especial você acha que elas são, essas lindas citações sobre mães são exatamente o que você precisa.

Frases Dia das Mães

1. O amor de mãe é o combustível que capacita um ser humano comum a fazer o impossível.

2. Os homens são o que as mães fazem deles.

3. Os braços de uma mãe são feitos de ternura e os filhos dormem profundamente neles.

4. Tudo é incerto neste mundo hediondo, mas não o amor de uma mãe.

5. No momento em que uma criança nasce, a mãe também nasce. Ela nunca existiu antes. A mulher existia, mas a mãe nunca. Uma mãe é algo absolutamente novo.

6. Um amor mais forte que tudo, mais obstinado que tudo, mais duradouro que tudo, é somente o amor de mãe.

7. Mãe, um dia para você é pouco. Você merece todos os dias do ano só por me aguentar dia e noite. Feliz Dia das Mães!

8. Dizem que mulher tem o brilho de uma estrela no olhar. Mãe, a senhora tem uma constelação inteira.

9. Nem toda rainha tem coroa, e a prova disso é a minha mãe.

10. Amor de mãe é único e verdadeiro. É para uma vida inteira, e jamais é passageiro.

11. Mãe tem de ser recordada todos os dias e a todas as horas, mas existe um dia em especial que serve para alertar os mais distraídos: o Dia das Mães.

12. Mãe é amor. É aquele sentimento de força, de garra, de porto seguro. É um pensamento que supera qualquer distância. É ter alguém que te passa confiança. Que zela por ti a cada segundo. Que dedica-se dia a dia para você ter o melhor, independente de qualquer coisa.

13. Feliz Dia das Mães para todas as mães vitoriosas do mundo! Porque não existe dádiva melhor do que ser mãe! Mãe é tudo!

14. Ser mãe não é um ser que dá a luz ao nascer, mas exerce a função de ser a luz para a vida toda. Feliz Dia das mães!

15. No Dia das Mães, lembre-se de que, para você, o dia da sua mãe não deve ser reduzido a uma só data. Mas sim distribuído nos trezentos e sessenta e cinco dias do ano.

Origem do Dia das Mães

Além de mandar frases de Dia das Mães para celebrar essa data, também é importante relembrar a sua origem, que remonta a Grécia Antiga. Em comemoração a entrada da primavera, era celebrada a deusa Reia, Mãe dos deuses, ou, na mitologia romana, Cibele, conhecida também como Magna Mater. Na tradição cristã, o Império Romano deu continuidade a celebração voltada para figuras maternas, porém ela era realizada no quarto domingo da Quaresma. Esse festival cristão ficou conhecido como “Domingo da Maternidade”.

A celebração se espalhou pelo Reino Unido e partes da Europa, em que foi originalmente vista como um momento em que os fiéis deveriam retornar a sua “igreja-mãe”, que era a igreja principal próxima a sua casa, para realizarem um serviço especial. Com o passar do tempo, a data foi se caracterizando como um feriado secular, em que as crianças presenteavam suas mães com flores e outras formas de agradecimento.

No entanto, o Dia das Mães começou a se popularizar durante o século 19, nos Estados Unidos. Anteriormente à Guerra Civil, surgiu a figura de Ann Reeves Jarvis, que iniciou os “Clubes de Trabalho do Dia das Mães”, com o objetivo de ensinar as mulheres a cuidarem adequadamente de seus filhos. Mais tarde, essas associações se tornaram uma força unificadora em uma região do país que ainda estava dividida durante o conflito civil. Assim, em 1868, ela organizou o “Dia da Amizade das Mães”, no qual elas teriam que se reunir com os ex-soldados da União e Confederados para promover a conciliação entre os dois lados.

A data só foi se concretizar, de fato, a partir dos esforços de sua filha, Anna Jarvis. Com o falecimento da mãe, em 1905, ela decidiu originar o Dia das Mães, como uma forma de homenagear os sacrifícios que as mães fizeram por seus filhos. E, em maio de 1908, Anna organizou a primeira celebração oficial da data comemorativa, em uma igreja em Grafton, na Virgínia Ocidental. No mesmo dia, também foi realizado um evento de celebração em uma loja de varejo da Filadélfia, que contou com a participação de milhares de pessoas. Diante desse sucesso, Jarvis passou a exigir que a data entrasse para o calendário dos feriados nacionais, iniciando até mesmo uma campanha para isso. Após o dia já ter sido adotado como feriado anual por diversos estados, cidades e igrejas, em 1914, o presidente Woodrow Wilson determinou oficialmente que o segundo domingo de maio seria Dia das Mães nos Estados Unidos.

No Brasil, a primeira festividade voltada para o Dia das Mães foi realizada em 1918, na cidade de Porto Alegre, promovida pela Associação Cristã dos Moços. Mas a comemoração foi oficializada apenas em 5 de maio de 1932, por meio de um decreto do então presidente Getúlio Vargas, que determinou que todo o segundo dia de maio seria “consagrado às mães, em comemoração aos sentimentos e virtudes que o amor materno concorre para despertar e desenvolver no coração humano, contribuindo para seu aperfeiçoamento no sentido da bondade e da solidariedade humana”. E uma forma de celebrar o amor materno nesse dia, é compartilhando frases de Dia das Mães com quem amamos.

