O Dia do Jornalista no Brasil foi criado pela ABI em 1931 para homenagear o jornalista e médico Líbero Badaró, assassinado em 1830 por opositores políticos em São Paulo.

Frases do Dia do Jornalista: 37 mensagens para o 7 de abril

Em meio a um cenário de desinformação e ataques à imprensa, o Dia do Jornalista, celebrado neste 7 de abril, ganhou força nas redes sociais com frases que destacam a importância do jornalismo profissional, da apuração cuidadosa e da liberdade de imprensa. As mensagens, muitas vezes curtas e diretas, servem como lembretes do papel essencial desses profissionais na construção da democracia e no combate às fake news.

37 frases para o Dia do Jornalista de 2025

Jornalista não inventa heróis; revela verdades. Em tempos de ruído, o jornalismo é bússola. Informação é poder. Jornalismo é serviço. Para cada fake news, um jornalista pronto para desmentir. Jornalismo não é opinião: é apuração, escuta e entrega. Em meio à pressa, o jornalista escolhe a precisão. O bom jornalismo incomoda. E precisa continuar incomodando. Repórter bom não tem lado. Tem fonte, dado e contexto. Jornalista é quem corre atrás da história, e não dos holofotes. Apurar, checar, publicar: o tripé de quem leva a notícia a sério. Quem vive de manchete grita. Quem vive de jornalismo explica. A liberdade de imprensa é o oxigênio da democracia. Jornalismo se faz com coragem. O resto é propaganda. O bom jornalista escuta o que ninguém quer ouvir. Entre o furo e o erro, o jornalista escolhe a ética. O jornalista não escreve para agradar, escreve para informar. É fácil opinar. Difícil é investigar. Dia do Jornalista é dia de lembrar quem conta a história sem inventar capítulos. O jornalismo é o rascunho da história. Toda boa matéria começa com uma pergunta sincera. O jornalista entra onde muitos não querem olhar. Não existe democracia sem jornalismo livre. Jornalista é quem transforma fatos em pontes de entendimento. Em um mundo de achismos, o jornalista entrega o que é. Ser jornalista é dormir com perguntas e acordar com pautas. Quando o jornalismo cala, a desinformação grita. A notícia não dorme, e o jornalista também não. A busca pela verdade é o maior compromisso do jornalismo. Dia do Jornalista é todo dia em que a verdade resiste. O mundo muda. O jornalismo acompanha, questiona e registra. Um grande obrigado a todos os jornalistas pelo seu compromisso com a verdade, a transparência e a democracia! Desejamos a todos um Dia Nacional do Jornalismo gratificante enquanto vocês continuam a defender os valores da liberdade de imprensa. Aos contadores de histórias, aos que buscam a verdade e aos defensores da liberdade, Feliz Dia do Jornalismo! Um brinde aos heróis anônimos que enfrentam perigos para expor a corrupção, a injustiça e a desigualdade. O Dia Nacional do Jornalismo é um lembrete do seu trabalho duro e dedicação. Continue iluminando a verdade! Celebrando o incrível impacto do jornalismo em nosso mundo. Obrigado por seu serviço à democracia. Que sua caneta continue poderosa na formação do mundo com suas reportagens honestas.

