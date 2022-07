Frases para o dia do amigo 2022: mensagem para whatsapp

Comemore o Dia do Melhor Amigo com essas citações e mensagens.

Os amigos desempenham vários papéis em nossas vidas. Entre todos os amigos, sempre há alguns com quem nos conectamos em um nível diferente. Eles ficam conosco na vida e acabam sendo um pedaço de nossas vidas, e muito importante. Por isso, este dia é dedicado àqueles que são nossos melhores amigos, na alegria e na tristeza e em meio a tudo isso. Então, aproveite esse 20 de julho e envie frases para o Dia do Amigo 2022.

Frases para o Dia do Amigo 2022

De piadas internas a ter as melhores memórias de infância para valorizar, percorremos um longo caminho e temos uma eternidade para cobrir. Feliz dia dos melhores amigos com as melhores frases para o Dia do Amigo 2022.

“Um amigo é alguém que sabe tudo sobre você e ainda te ama.” – Elbert Hubbard

“A linguagem da amizade não são palavras, mas significados.” – Henry David Thoreau

“Um amigo é aquele que conhece você como você é, entende onde você esteve, aceita o que você se tornou e, ainda assim, gentilmente permite que você cresça.” -William Shakespeare

“A amizade é certamente o melhor bálsamo para as dores do amor desapontado.” – Jane Austen, Abadia de Northanger

“Ainda não há uma palavra para velhos amigos que acabaram de se conhecer.” – Jim Henson

“Amizade é a coisa mais difícil do mundo de explicar. Não é algo que você aprende na escola. Mas se você não aprendeu o significado de amizade, você realmente não aprendeu nada.” – Muhammad Ali

“Muitas pessoas entrarão e sairão da sua vida, mas apenas os verdadeiros amigos deixam pegadas em seu coração.” – Eleanor Roosevelt

“Algumas pessoas chegam e causam um impacto tão bonito em sua vida que você mal consegue se lembrar de como era a vida sem elas.” – Ana Taylor

“A descoberta mais bonita que os verdadeiros amigos fazem é que eles podem crescer separadamente sem se separar.” – Elisabeth Foley

“Amigo é aquele que chega quando o mundo inteiro se foi.” – Púlpito da Graça

“Não há nada nesta terra para ser mais valorizado do que a verdadeira amizade.” – Tomás de Aquino

Frases para o Dia dos Amigos 2022: Status do WhatsApp

Os melhores amigos estão aqui para compartilhar risos, memórias e piadas. Eles também estarão lá para enxugar suas lágrimas e buscá-lo quando você cair. Feliz dia do melhor amigo!

Todo mundo tem um amigo em diferentes fases da vida. Mas poucos têm a sorte de ter o mesmo amigo em todas as fases da vida. Feliz dia do melhor amigo!

Não há dia em que possamos agradecer a Deus o suficiente por nos abençoar com um melhor amigo, alguém que sempre esteve lá. Feliz dia do melhor amigo!

Os melhores amigos aceitam você por quem você é e nos ajudam a ser o que devemos ser. Feliz dia do melhor amigo!

Quando um melhor amigo está ao seu lado, não há nada a temer, porque eles trazem o melhor de nós. Feliz dia do melhor amigo!

Amigos escutam o que você diz. Os melhores amigos ouvem até as coisas que você não diz. Feliz dia do melhor amigo!

Mensagens Dia dos Amigos 2022 – Frases para o Dia do Amigo 2022

– Desejo-lhe um feliz dia da amizade, meu querido amigo. Que Deus fortaleça nosso vínculo e encha nossas vidas de lembranças felizes.

– É difícil conhecer pessoas na vida que estão dispostas a dar tudo sem a esperança de qualquer retorno. Eu me chamo de sortudo porque tenho alguém assim na minha vida. É você!

– Você sempre esteve lá em meus momentos difíceis e meus desgostos. Agradeço a Deus todos os dias por me abençoar com um amigo tão verdadeiro como você!

– Eu só queria te dizer que você sempre teve um lugar especial no meu coração. Feliz Dia da Amizade, amigo!

Feliz Dia da Amizade, meu amigo! Você é alguém com quem posso contar em todas as etapas da minha vida. Que nossa linda amizade dure para sempre!

– Você é tudo o que um verdadeiro amigo pode ser. Você é o presente mais precioso de Deus. Desejo que continuemos melhores amigos para o resto de nossas vidas. Desejo-lhe um dia muito feliz da amizade!

– Feliz dia da amizade 2022! Eu sempre encontrei você sempre que precisei de apoio, orientação e alguém para cuidar de mim. Obrigado por tudo.

Mensagens de amizade para melhor amigo

Obrigado por ser o maior presente que Deus poderia ter me abençoado. Obrigado por tocar minha vida e adicionar novas cores a ela. Amo você, melhor amigo.

Você tornou minha vida memorável em todos os momentos, e eu não poderia ter pedido um melhor amigo. Obrigado, besta. Não consigo imaginar minha vida sem você! Vos amo!

Eu amo como você me valoriza e se certifica de me fazer sentir bem comigo mesmo quando estou sofrendo com minhas inseguranças. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Te amo, besta.

Você tem um milhão de maneiras de me fazer rir, e essa é a melhor sensação de todas. Obrigado por sempre cuidar de mim e estar lá para mim. Eu te amo muito.

