Frases sexta-feira da paixão 2023: 35 mensagens e citações

A Sexta-feira Santa é a sexta-feira anterior ao Domingo de Páscoa e marca o dia em que Jesus Cristo foi crucificado na cruz, um sacrifício para que pudéssemos receber o dom da vida eterna. A Bíblia nos diz que Jesus carregou nossos pecados, vergonha e fardo na cruz. Os resultados mudaram o curso da humanidade e o que o homem significava para o mal ao matar Jesus; Deus planejou o bem! Descubra os frases, citações e versículos da Bíblia sobre a Sexta-Feira Santa nesta coleção de citações das escrituras.

Melhores frases de Sexta-Feira Santa

“A noite mais escura da Sexta-feira Santa terminará e a manhã mais brilhante do Domingo de Páscoa chegará. Nunca perca a esperança na vida.” | Frases sexta-feira da paixão

“Nosso Senhor escreveu a promessa da ressurreição, não apenas em livros, mas em cada folha na primavera.” ~ Lutero

“Sexta-feira Santa e Páscoa nos ensinam as lições da unidade paradoxal , da esperança e do otimismo .” ~ Invajy

“Sem dor, sem palma, sem espinhos, sem trono; sem fel, sem glória; E, sem cruz, sem coroa.” ~ William Penn

“Apedrejar profetas e erguer igrejas em sua memória depois disso tem sido o caminho do mundo através dos tempos. Hoje adoramos a Cristo, mas o Cristo em carne nós crucificamos”. ~ Mahatma Gandhi

“Somos pessoas da Páscoa vivendo em um mundo de Sexta-Feira Santa.” ~ Bárbara Johnson

“Talvez a história da Sexta-Feira Santa seja sobre como Deus preferiria morrer a estar mais em nosso negócio de contabilidade de pecados.” ~ Nadia Bolz-Weber | Frases sexta-feira da paixão

“Para as pessoas santas, o próprio nome de Jesus é um nome para alimentar, um nome para transportar. Seu nome pode ressuscitar os mortos e transfigurar e embelezar os vivos”. ~ John Henry Newman

“Assim nos uniremos aos discípulos de nosso Senhor, mantendo a fé Nele, apesar da crucificação, e nos preparando, por nossa lealdade a Ele nos dias de escuridão, para o tempo em que entraremos em Seu triunfo nos dias de Sua luz.” ~ Philip Ledyard Cuyler | Frases sexta-feira da paixão

“Jesus é o Deus de quem podemos nos aproximar sem orgulho e diante de quem podemos nos humilhar sem desespero.” ~ Blaise Pascal

“Na véspera da cruz, Jesus tomou sua decisão . Ele prefere ir para o inferno por você do que ir para o céu sem você. ~ Max Lucado

“A palavra “cristianismo” já é um mal-entendido – na realidade, houve apenas um cristão, e ele morreu na cruz”. ~ Friedrich Nietzsche

“Sexta-feira Santa foi a pior sexta-feira até domingo .” ~ Mike Donehey

“Na cruz também nós fomos crucificados com Cristo; mas vivo em Cristo. Não somos mais rebeldes, mas servos; não mais servos, mas filhos! ~ Frédéric William Farrar

“A menos que haja uma Sexta-feira Santa em sua vida, não pode haver Domingo de Páscoa.” ~ Fulton J. Sheen

“A Cruz foi a manifestação do amor divino sem reservas ou limites; mas também era a expressão da indescritível malignidade do homem”. ~ Sir Roberto Anderson

“Cristo não apenas nos falou por sua vida, mas também por nós por sua morte.” ~ Soren Kierkegaard

“Todo o céu está interessado na cruz de Cristo, o inferno tem medo dela, enquanto os homens são os únicos a ignorar seu significado.” ~ Oswald Chambers | Frases sexta-feira da paixão

“Deus provou seu amor na cruz. Quando Cristo foi pendurado, sangrou e morreu, foi Deus dizendo ao mundo” “EU TE AMO” ~ Billy Graham

“A lição da Sexta-Feira Santa é nunca perder a esperança.” ~ Robert Breault

“A maioria dos cristãos está sendo crucificada na cruz entre dois ladrões: o arrependimento de ontem e as preocupações de amanhã.” ~ Warren W. Wiersbe

Como desejar uma boa Sexta-Feira Santa

A Sexta-Feira Santa é um dia de luto e, portanto, não é um dia de celebração. Aqui estão algumas citações inspiradoras deJesus Cristo que você pode enviar para seus amigos e familiares para marcar o dia.

“Que o espírito deste dia auspicioso lhe dê coragem para permanecer no caminho de Deus. Boa sexta-feira!"

“Que nesta Sexta-Feira Santa, o sacrifício do Senhor Jesus infunda em sua vida inspiração e nova esperança para seguir o caminho da verdade e da redenção.” | Frases sexta-feira da paixão

“A cruz de Jesus Cristo é a representação simbólica do amor mais profundo e infinito de Deus pela humanidade. Tenha uma abençoada Sexta-Feira Santa de 2023!”

“O Senhor Jesus anotou a promessa da ressurreição, não apenas em livros, mas também em cada átomo desta existência.”

“A Sexta-feira Santa é linda porque nos lembra que somos importantes para o grande Senhor. Tenha uma sexta-feira santa divina com sua família e entes queridos.”

“O mundo não acabou com a crucificação de Jesus Cristo, uma nova revolução começou e tomou o mundo inteiro de assalto na ressurreição. Boa sexta-feira 2023!”

“A morte é inevitável, mas a vida é o segundo nome das possibilidades. Da mesma forma, Jesus é outro nome de amor e misericórdia. Jesus Cristo é a cura para todas as doenças!” - Frases sexta-feira da paixão

"Boa sexta-feira! Que este dia sagrado traga abundância de amor, compaixão e positividade em sua vida.”

“Jesus morreu, não para provar sua grandeza e magnificência, mas para o bem de seus seguidores e do resto da humanidade. Que a luz divina de Jesus continue brilhando sobre você até o fim. Boa sexta-feira!"

“Há uma lição enigmática na Sexta-Feira Santa. Você foi salvo e protegido pelo senhor para cumprir seu propósito de não impor seus próprios desejos e vontades. Tenha uma sexta-feira abençoada e que Deus os abençoe!”

“Que nesta Sexta-Feira Santa o Senhor Jesus ouça todas as suas orações e os livre de todos os sofrimentos. Que sua misericórdia e perdão caiam sobre você!”

“Que a misericórdia e a graça do Senhor envolvam você e sua família nesta sexta-feira santa. Faça bem e seja bom.”

“Hoje recordamos o grande amor de Deus por nós. Que este dia traga um novo significado e mudança em sua vida! Desejamos a todos os cristãos uma sexta-feira santa abençoada.”

“Cada gota de sangue saiu do corpo Jesus purificou os pecados do mundo inteiro. Agora é a sua vez de fazer o mundo do jeito que Jesus queria. Tenha uma sexta-feira santa abençoada!”

O que diz a Bíblia sobre a data

Principais versículos da Bíblia para a Sexta-Feira da Paixão

1 Pedro 2:24 – Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas você foi curado. | Frases sexta-feira da paixão

Marcos 9:31 – Pois ensinava a seus discípulos, dizendo-lhes: “O Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. E quando ele for morto, depois de três dias ele ressuscitará” - Frases sexta-feira da paixão

Marcos 10:34 – E zombarão dele, cuspirão nele, açoitarão e matarão. E depois de três dias ele ressuscitará”.

Isaías 53:5 - Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões; ele foi esmagado por nossas iniqüidades; sobre ele estava o castigo que nos traz a paz, e pelas suas feridas fomos curados.

Marcos 8:31 - E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de três dias ressuscitasse.

Mateus 12:40 - Porque, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem três dias e três noites no seio da terra. - Frases sexta-feira da paixão

