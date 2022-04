MENSAGEM DE PÁSCOA para compartilhar um feliz domingo de Páscoa

A Páscoa chegou e para quem quer compartilhar o amor e espalhar alegria para a família e amigos, compilamos os melhores desejos e mensagem de Páscoa neste 17 de abril.

Especialmente se você não puder se reunir com seus entes queridos pessoalmente nesta Páscoa, deve haver pelo menos uma mensagem, citação de Páscoa ou versículo da Bíblia da Páscoa em nossa lista que tornará o feriado especial da mesma forma.

Mensagem de Páscoa para amigos e familiares

Feliz Páscoa! Que este dia seja tão especial e lindo quanto você.

Esperamos que você tenha uma Páscoa divertida, ensolarada e memorável.

O espírito da Páscoa tem tudo a ver com esperança, amor e vida alegre. Que você tenha um dia abençoado!

Pensando em você neste dia especial! Muitas felicidades para a Páscoa e para a época que se avizinha.Melhores pensamentos para você e sua família neste feriado. Feliz Páscoa!

Conhecer alguém tão especial como você adiciona um pouco mais de alegria à Páscoa.

Desejando-lhe sol e uma cesta de chocolate neste dia lindo. Feliz Páscoa!

Feliz Páscoa! Espero que você esteja cercado de sol, flores, chocolate e família neste dia feliz.

Enviando pensamentos doces para uma Páscoa feliz e alegre.

Que sua cesta de Páscoa seja repleta de alegria, felicidade e paz nesta época e sempre.

Agradecendo amigos como você nesta ocasião especial. Feliz Páscoa!

É uma época tão esperançosa do ano, e desejo a você tudo de bom na Páscoa e sempre.

Aproveite sua Páscoa, e que você seja abençoado com alegria este ano.

Desejando-lhe uma temporada cheia de paz, alegria e clima bonito. Feliz Páscoa!

Desejo a você todo o amor e felicidade que só a Páscoa pode trazer. Tenha uma festa alegre com sua família!

Espero que sua Páscoa seja repleta das coisas mais doces da vida!

Durante esta esperançosa época do ano, desejo a você e aos seus o melhor nesta Páscoa.

Desejando-lhe nada além de sorrisos, sol e muitas guloseimas neste dia de Páscoa.

Que você aproveite este dia cercado de amigos, familiares e muito chocolate!

Desejos religiosos de páscoa

Ele está ressuscitado! Desejamos uma feliz Páscoa cheia de bençãos.

Hoje, lembramos o sacrifício de Jesus e agradecemos pelo que ele trouxe ao nosso mundo.

Desejo a você uma santa e abençoada Páscoa!

Feliz Páscoa! Que este lindo dia seja um testemunho do amor e da glória de Deus.

Que Deus te cubra de bençãos, amor e paz nesta Páscoa.

Tenha um feriado abençoado cheio de felicidade, amor e fé.

É hora de celebrar Seu maior milagre de todos. Feliz Páscoa!

Enviando-lhe as bênçãos da Páscoa e desejando-lhe um feriado reflexivo e tranquilo.

Grato por sua amizade, por este feriado e pela graça de Jesus Cristo. Feliz Páscoa!

Seja abençoado e tenha uma linda Páscoa.

“Ele não está aqui; Ele ressuscitou!” (Lucas 24:6-7) Tenha uma Páscoa maravilhosa!

Que você possa sentir o amor de Deus neste dia abençoado.

Alegrai-vos no Senhor e neste lindo feriado. Feliz Páscoa!

Aqui está uma Páscoa passada lembrando o que é realmente o feriado: paz, perdão e o presente de Jesus.

“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.” (João 11:25) Alegrem-se na esperança nesta época de Páscoa!

Enviando muitas bênçãos para você durante este tempo de esperança, alegria e renovação.

Orando para que você sinta o amor de Cristo durante este Dia de Páscoa e além.

Que o milagre da Páscoa lhe traga paz e alegria.

O que é a Páscoa

A Páscoa é o feriado cristão que celebra a Ressurreição, ou trazer de volta à vida, de Jesus Cristo três dias após sua crucificação. Na tradição cristã, a Ressurreição representa a vitória de Cristo sobre a morte e a promessa de vida eterna para aqueles que o seguem. Alguns cristãos se referem à Páscoa como Dia da Ressurreição ou Domingo da Ressurreição.

A Páscoa sempre cai em um domingo. Muitas igrejas oferecerão cultos na Sexta-feira Santa (a sexta-feira pouco antes da Páscoa), juntamente com um ou mais cultos no próprio Domingo de Páscoa. O Domingo de Páscoa marca o fim do período preparatório de 46 dias da Quaresma , que é significativo em culturas ao redor do mundo.

A data exata da Páscoa varia de ano para ano, mas normalmente cai durante o mês de abril ou às vezes no final de março. Este momento sazonal dá ao feriado suas fortes associações com a primavera e o renascimento no mundo natural. Ícones de Páscoa como ovos, pintinhos, coelhinhos e tulipas simbolizam uma nova vida e uma esperança renovada. Essas são ideias poderosas a serem adotadas, quer você celebre a Páscoa por motivos religiosos ou simplesmente porque gosta das tradições vibrantes que acompanham o feriado.