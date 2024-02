Que horas começa o desfile da Gaviões da Fiel hoje, sábado (10/02/24)

A Gaviões da Fiel se apresenta com o grupo especial de São Paulo neste sábado, 10 de fevereiro. A escola de samba será a quarta agremiação a desfilar no Sambódromo do Anhembi hoje. A transmissão do Carnaval será ao vivo na Globo depois do Big Brother Brasil.

Horário do desfile da Gaviões da Fiel no carnaval 2024

No total, sete escolas se apresentarão no primeiro dia de desfile, sexta-feira (17), e a Gaviões da Fiel será a última delas. A escola de samba desfila a partir das 01h45 da madrugada e terá Sabrina Sato como rainha da bateria.

Ordem dos desfiles das escolas de samba de São Paulo (10/02/2024)

1 – Vai-Vai (22h30)

2 – Tom Maior (23h35)

3 – Mocidade Alegre (00h40)

4 – Gaviões da Fiel (01h45)

5 – Águia de Ouro (02h50)

6 – Império de Casa Verde (03h55)

7 – Acadêmicos do Tucuruvi (05h)

Samba enredo da Gaviões

Samba-Enredo 2024 - Vou Te Levar Pro Infinito

Quem dera

Meu samba nas constelações

Eu sou Fiel, eu sou Corinthians

Eternamente Gaviões

Vai, meu Gavião, ô

Voa pro espaço sideral

Vai, meu Gavião

No infinito carnaval

Vai, meu Gavião, ô

Voa pro espaço sideral

Vai, meu Gavião

No infinito carnaval

Quem sabe um dia

Quando a mente delirar

Vou te levar pro céu, eu vou, eu vou

Atravessar o tempo

A imensidão do Universo me guiou

Delirei

Sonhei com a grande explosão

Me fiz um Arlequim nessa viagem

Fui desbravar o lume das estrelas

Colombina a embarcar nessa viagem

Onde reina o esplendor da natureza

Grão de areia no deserto

Gota d'água no oceano

Ambição do ser humano pode pôr tudo a perder

Já é hora de pensar

Pro futuro renascer

Grão de areia no deserto

Gota d'água no oceano

Ambição do ser humano pode pôr tudo a perder

Já é hora de pensar

Pro futuro renascer

Ser a criatividade infinita

Ver a pintura mais bonita

O dom de uma arte surreal

No tom de um acorde genial

Brilha no meu verso amor e emoção

Infinito que habita o coração

Quem dera

Meu samba nas constelações

Eu sou Fiel, eu sou Corinthians

Eternamente Gaviões

Quem dera

Meu samba nas constelações

Eu sou Fiel, eu sou Corinthians

Eternamente Gaviões

Vai, meu Gavião, ô

Voa pro espaço sideral

Vai, meu Gavião

No infinito carnaval

Vai, meu Gavião, ô

Voa pro espaço sideral

Vai, meu Gavião

No infinito carnaval

Como assistir o desfile da Gaviões da Fiel

A transmissão da TV Globo começa às 22h25, de acordo com a programação oficial do canal, logo após o Big Brother Brasil 24. Também é possível acompanhar pela internet.

Globoplay

1 - Quem estiver longe da televisão poderá ver tudo pelo celular, computador ou qualquer outro dispositivo pela aba da Globoplay que transmite ao vivo a programação da Globo. Para isso, será necessário criar uma conta gratuita na plataforma;

2 - Acesse o streaming no https://globoplay.globo.com/ e depois clique em "entrar" na lateral direita. Você será redirecionado para uma nova página, clique em "cadastre-se" e aguarde;

3 - Nesta nova página, informe seus dados pessoais: nome completo, e-mail, senha, gênero (é possível selecionar a opção 'não quero informar' se preferir), data de nascimento, país, estado e cidade. Você irá encerrar o cadastro selecionando a caixinha dos "termos de uso" e política de "privacidade" e depois apertando o botão "cadastrar";

4 - Agora, é só abrir a plataforma com seu e-mail e senha no horário dos desfiles para acompanhar a Gaviões da Fiel e outras escolas do grupo especial de São Paulo. É só clicar na aba "Agora na TV" e depois no canal da TV Globo para aguardar as apresentações.