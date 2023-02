Quem ganhou o Carnaval de São Paulo? Mocidade Alegre é campeã em 2023

A Mocidade Alegre foi quem ganhou o Carnaval de São Paulo 2023. A escola de samba ficou em primeiro lugar no ranking e conquistou o 11º título de sua história, quebrando o jejum de 9 anos.

Mocidade Alegre é quem ganhou o Carnaval 2023 de São Paulo

A agremiação teve como enredo ‘Yasuke’, um imigrante africano que se tornou um dos mais respeitados samurais no Japão.

A Mocidade Alegre contou com celebridades que fizeram parte do desfile, incluindo Thelma, João Luiz e Linn da Quebrada, ex-BBB’s.

Quinta a passar pela avenida no segundo dia de desfiles, a Mocidade Alegre abordou a miscigenação das culturas e as tradições religiosas e culturais do continente africano e do Japão. Foram 16 alas e 4 alegorias.

Enredo

"Yasuke"

Autores: Aquiles da Vila, Márcio André, Fabiano Sorriso, Chanel, Marcos L. Gabriel, Salgado Luz, Marcelo Valência, Marcus Boldrini, Diogo Corso, Italo Pires, Marcos Donato, Biro Biro, Turko, Gui Cruz, Rafa do Cavaco, Portuga, Maradona, Imperial, Fábio Souza, Luciano Rosa, Fionda Tem Tem e Vitor Gabriel.

Intérprete: Igor Sorriso

Letra

Meu batuque é resistência, sou mocidade

Trago na pele a força pra vencer

Meu samba é luta e voz, fala por todos nós

Bendito seja o seu poder!

O som do atabaque ecoou… ôô…

Ressoa no couro do taikô

Ê nzazi ê… ê nzazi a…

Nzuzu conduz teu filho nesse mar

Ê nzazi ê… ê nzazi a…

No oriente, tronco forte, baobá

Luar… na cor da noite, beija o sol nascente

Retinta pele reluzente

Mistério na terra de obá

Aos olhos de daimyô, guerreiro despertou

Eis o destino a se revelar

Mandou banhar, escorreu beleza

A verdade da cor, a natureza

É preta sua armadura

Tem na alma bravura

Ninguém segura!

Fiel companheiro

Herdeiro da sabedoria

Honrou sua liberdade

Com dignidade

Derramou o sangue justiceiro

Lágrimas em chamas

Cinzas pelo ar

Serás eterno, jamais se apagará

Em cada jovem o sonho brilha

A sua luz renascerá

Pode ter fé

Que todo preto pode ser o que quiser!

Ficha técnica

Fundação: 24/9/1967

Presidente: Solange Cruz Bichara Rezende

Carnavalesco: Jorge Silveira

Mestre de Bateria: Mestre Sombra

Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Jefferson Gomes e Natália Lago

Colocação em 2022: vice-campeã – grupo Especial

Quesitos avaliados no Carnaval 2023

Harmonia: São avaliados o entrosamento do canto dos componentes com o ritmo proposto pela bateria e a clareza na audição do canto de cada uma das alas da escola, em todos os trechos do samba, respeitadas as exceções previstas nas alas especiais (que incluem a Comissão de Frente e os casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira).

Samba-enredo: Ele se divide em dois subquesitos. Em relação à letra, o jurado deve avaliar se ela transmite em versos o enredo proposto pela escola de samba. Já em melodia, deve considerar se ela induz e provoca nos componentes a vontade de evoluir, dançar e cantar.

Bateria: Analisa a manutenção do ritmo da bateria em harmonia com o samba-enredo, além de aspectos como entrosamento, afinação dos instrumentos, equilíbrio instrumental, precisão rítmica e a ousadia na performance musical, com bossa, paradinha, breque, apagão, convenção e virada.

Enredo: O enredo é a base de tudo. Dessa forma, o jurado deve avaliar se a proposta sequencial do desfile fornecida pela escola de samba foi rigorosamente cumprida e respeitada, assim como se a execução consegue contar a ideia proposta pelo enredo.

Fantasia: Devem ser levados em consideração a uniformidade, que é a apresentação da fantasia conforme a foto que consta na pasta de jurados; o acabamento das vestimentas e a realização das mesmas, se elas apresentam variações diferenciadas de formas, cores e adereços.

Alegoria: Avaliam-se os carros alegóricos e elementos cenográficos através da ideia proposta pela escola de samba, a qualidade de execução das peças e o cuidado e atenção com que eles foram confeccionados.

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: São considerados o entrosamento e a postura do casal, assim como a integridade das fantasias que eles usaram.

Comissão de Frente: O jurado deve analisar se alguns cumprimentos obrigatórios foram executados, como o de saudar o público e apresentar a escola de samba. Também são avaliadas as fantasias nesse quesito.

Evolução: De forma geral, julga a maneira como a escola passa pela avenida, sem deixar buracos, invadir alas ou correr para cumprir o tempo do desfile.

Ranking das escolas de samba

Os jurados julgam nove requisitos: Bateria, Harmonia, Samba-Enredo, Fantasia, Alegoria e Adereços, Enredo, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Evolução e Comissão de Frente.

1° Mocidade

2º Mancha

3° Império

4° Tatuapé

5° Dragões

6° Tom Maior

7° Independente

8° Águia

9° Gaviões

10° Barroca

11° Tucuruvi

12° Rosas

13° Vila Maria

14° 3° Milênio

Qual a escola rebaixada em 2023?

As duas escolas rebaixadas foram Vila Maria e 3º Milênio, que desfilam pelo Grupo de Acesso em 2024.

Quando é o desfile das campeãs?

O desfile das campeãs do Carnaval de São Paulo acontece em 25 de fevereiro, sábado, no Sambódromo do Anhembi. O número de escolas que se passam pela avenida novamente varia a cada ano.

Ao contrário do desfile principal, o evento com as campeãs não é transmitido pela televisão. Os paulistas que quiserem assistir as agremiações celebrando o resultado podem adquirir ingressos pela internet ou diretamente na bilheteria do Sambódromo do Anhembi ou no Carioca Club.

Além dos ingressos para a arquibancada, também é possível adquirir entradas para um espaço com mesas e cadeiras, para maior conforto, ou no lounge. Os preços variam entre R$ 35 e R$ 300, dependendo do setor escolhido.

Qual o prêmio da escola de samba 2023?

A escola de samba campeã leva para a comunidade um valor em dinheiro. Não se sabe qual o valor pago para a vencedora, já que o prêmio varia de acordo com o valor arrecadado em bilheteria e com o subsídio do governo como uma forma de incentivar o movimento cultural.

Vale lembrar que, para entrar na avenida, as escolas de samba conta com patrocinadores. As fantasias também são vendidas aos foliões que quiserem desfilar junto com as agremiações na avenida.