Série Ouro RJ: que horas começa o desfile hoje e transmissão ao vivo

Hoje é o último dia de desfile do grupo de acesso do Rio

Neste sábado, 10 de fevereiro, ocorre o último dia de desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro da Série Ouro. Oito irão se apresentar hoje e a agremiação que ganhar vai para o grupo de especial, a elite do Carnaval carioca.

Horário do desfile das escolas de samba do RJ hoje

De acordo com a Liesa, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, o desfile das escolas de samba hoje começa às 21h.

A primeira escola a entrar na Marquês de Sapucaí será a Sereno de Campo Grande, depois entram Em Cima da Hora, Arranco do Engenho de Dentro, União da Ilha do Governador, Unidos de Padre Miguel, São Clemente, Unidos de Bangu e Império Serrano.

A Band, na TV aberta, transmitirá o desfile ao vivo - mas é necessário checar a programação por estado. Também é possível assistir no site da emissora no site, Band.com.br/Carnaval, no streaming Bandplay, e no YouTube do Band Folia.

Quando é a apuração do carnaval?

A apuração do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro será na quarta-feira, dia 14 de fevereiro. Serão avaliados a bateria, harmonia, samba-enredo, fantasia, alegoria, enredo, evolução, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira de cada escola de samba.

