Sexta-feira Santa mensagens: 6 apps para enviar frases

A Sexta-feira Santa 2022 é uma ocasião cristã celebrada em todo o mundo na sexta-feira anterior ao domingo de Páscoa. Abaixo, você conhecerá o significado da sexta-feira santa, sua história e por que é chamada de sexta-feira da Paixão. Também fornecemos algumas citações de sexta-feira santa mensagens.

Sexta-feira Santa mensagens – aplicativos para enviar mensagens

Mensagens, Frases e Status – O aplicativo disponível na Play Store oferece diversas frases que podem ser enviadas para amigos e familiares no Whatsapp. Para conseguir encontrar mensagens da Sexta-feira da Paixão basta fazer a pesquisa no buscador do app, em “Categorias”. E, se você preferir salvar ou alterar alguma parte do texto, também há essa possibilidade. A ferramenta ainda oferece categorias de mensagens para outras datas, como o Natal e a Páscoa, por exemplo.

Mensagens Prontas, frases, status e legendas – O aplicativo Mensagens Prontas, frases, status e legendas oferece mais de 20 mil frases e mensagens para serem usadas no Whatsapp e redes sociais. Além de mensagens da Sexta-feira da Paixão, há opções de frases de amor, amizade, bíblicas, aniversário, motivação, reflexão, entre outras. A ferramenta está disponível para sistema Android.

Imagens, Frases, GIFs e Vídeos – A ferramenta para Android oferece diversas imagens com textos, GIFs e vídeos envolvendo diferentes temas, inclusive a Sexta-feira da Paixão. Para encontrar conteúdos da data comemorativa, é só digitar “Sexta-feira Santa” na barra de pesquisa na tela inicial do aplicativo. Você consegue ter acesso a diversas mensagens de reflexão, e até mesmo descobrir quais imagens são as mais populares, a partir do número de compartilhamentos.

Imagens e Vídeos para WhatsApp – O app apresenta diversas fotos com Sexta-feira da Paixão mensagens, para serem compartilhadas no Whatsapp. Disponível na Play Store, basta pesquisar “Semana Santa” para encontrar vídeos ou imagens com textos envolvendo a celebração. Além de poder enviar para as redes sociais, também é possível salvar a imagem no próprio dispositivo.

Mensagens Bonitas e Prontas – Disponível para Android e iPhone, a ferramenta traz textos prontos para serem enviados no Whatsapp. As frases são divididas em diversas categorias, e na seção “Fé” há mensagens envolvendo a Sexta-feira da Paixão. O aplicativo oferece a opção de compartilhar o texto em outros apps e até mesmo por e-mail ou SMS.

Mensagens e Frases – Sexta-feira Santa mensagens – Mensagens e Frases é a opção ideal para os usuários de iPhone, disponível na App Store. Entre as categorias no menu da ferramenta, há a opção “religião”. E, na lista de textos da categoria, é possível favoritar, copiar ou compartilhar nas redes sociais as mensagens de Sexta-feira da Paixão. O diferencial desse aplicativo é o recurso de mensagens diárias, em que é possível ativar um alerta num horário definido para receber uma frase diferente todo dia.

10 frases prontas para enviar no dia da Paixão de Cristo

Para celebrar o dia 15 de abril, compartilhe com amigos e familiares mensagens de Sexta-feira da Paixão que tragam reflexões sobre essa data tão importante. Confira 10 opções de frases prontas que podem ser utilizadas na ocasião:

1. Que a Sexta-feira Santa seja um dia de reflexão e esperança. Lembre-se do sacrifício de Jesus e do amor que Ele tem por nós, ao ponto de dar sua vida para nos salvar.

2. A história da Paixão de Cristo nos mostra o tamanho do amor de Jesus pela humanidade.

3. Hoje exaltamos o nome do Senhor e reverenciamos Jesus pelo sacrifício de tomar nossos pecados e iniquidades. A morte não conseguiu vencê-lo, por isso hoje somos gratos e louvamos o Seu santo nome.

4. O calvário não foi o fim, mas o início de um novo tempo marcado por Deus. Hoje pelo sacrifício do Cordeiro temos o Espírito Santo habitando em todos os que Nele creem.

5. Nossa vida hoje e a redenção pelos nossos pecados é fruto da escolha de Jesus de padecer em nosso lugar. Celebrem a comunhão, o perdão e o amor incondicional que nos foi dado através da cruz.

6. A ressurreição de Cristo nos mostra que a morte não foi o fim, mas o início de um novo tempo determinado por Deus. O domingo de Páscoa se aproxima e nossos corações se enchem de esperança.

7. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa e que a Sexta-Feira Santa traga momentos de reflexão sobre o amor de cristo e Seu sacrifício em nosso favor.

8. A Páscoa celebra a passagem da morte para a vida. Na Sexta-feira Santa a crucificação de Cristo encerrou sua missão na Terra, mas a sua ressurreição ao terceiro dia nos trouxe alegria e esperança.

9. Hoje é dia de baixarmos nossas cabeças e pedirmos perdão a Deus por nossos pecados. Esta reflexão está relacionada com o sofrimento de Jesus na cruz e com a reverência que devemos ao Seu nome.

10. Hoje nos alegramos. A cruz está vazia porque nosso Senhor ressuscitou, a Sua luz brilha no mundo e nos leva para próximo de Deus, nosso Pai celestial.

Veja também: Paixão de Cristo é feriado nacional em 2022?