Texto para o Dia dos Namorados: 17 melhores mensagens para mandar

Procurando um pouco de inspiração para o texto para o Dia dos Namorados 2022? Nós temos isso. Então, talvez piegas não seja o seu estilo. Tudo bem — o amor nem sempre precisa ser expresso de forma séria. E para provar isso, temos muitas ideias de mensagens engraçadas para o Dia dos Namorados para você.

Filmes para assistir no Dia dos Namorados 2022

Texto para o Dia dos Namorados 2022

Se você iniciou um relacionamento recentemente e está comemorando o Dia dos Namorados juntos, reserve um tempo para escrever uma texto gentil ao seu novo parceiro. Você pode experimentar algumas dessas frases românticas do Dia dos Namorados para inflamar seu coração com amor.

Obrigado por trazer tanto amor, alegria e aventura em minha vida. Eu te amo.

Você ainda me faz rir. Você ainda me dá borboletas. E eu ainda estou me apaixonando por você todos os dias. Feliz Dia dos namorados!

Tenho muita sorte de estar apaixonada pelo meu melhor amigo.

Através de todas as estações, através de todos os tempos… eu te amo. Feliz Dia dos namorados.

“Amar não é apenas olhar um para o outro, é olhar na mesma direção.” -Antoine de Saint-Exupéry

Este será definitivamente um tipo de noite de crianças na cama cedo.

Quando nos conhecemos, eu sabia que queria passar cada Dia dos Namorados com você. Você é minha rocha e eu não sei o que faria sem você. Feliz Dia dos namorados!

Para o meu marido neste Dia dos Namorados, sou seu para sempre.

A mais um Dia dos Namorados passado com o amor da minha vida, e a muitos mais.

Mensagens de dia dos namorados para esposas

As mensagens de amor do Dia dos Namorados são geralmente curtas e doces. Não é bem uma carta, mas mais do que um único verso, as mensagens transmitem muitos pensamentos e emoções com apenas algumas palavras bem selecionadas. Para aproveitar ao máximo suas mensagens fofas de Dia dos Namorados, mantenha-se na linha e escolha algumas palavras que falem do coração . As seguintes ideias podem iniciar ou terminar uma mensagem de Dia dos Namorados.