Versículo e mensagem bíblica para o Dia dos Avós hoje (26/7)

Dia dos avós é celebrado dia 26 de julho no Brasil

Procurando uma mensagem de afeto para o Dia 26 de julho? Deixe que esses versículos da Bíblia para os avós o encorajem a se alegrar com as vidas e memórias que você ajudou a criar, e deixe-os confortar em saber que não importa nossa idade, o amor e a orientação de Deus por nós não diminuirão.

O que a Bíblia diz sobre os avós?

Não há nada como o amor e a adoração de um avô para seus netos. É um relacionamento especial que muitas vezes é preenchido com uma alegria incrível. O que a Bíblia tem a dizer sobre os avós? Como eles podem contribuir para a vida de seus netos? Que papel eles desempenham na vida de seus filhos e netos?

Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ser avô é uma tremenda bênção. Deus deu filhos a uma família para abençoá-los. Isso é uma bênção não apenas para os pais, mas para toda a família – e os avós são especialmente abençoados. Esse relacionamento deve ser muito importante e pode facilmente ser um dos relacionamentos mais bonitos da vida dessa criança.

Hoje, vamos reservar alguns momentos para parar e refletir sobre o valor dos avós — do passado ou do presente. Vamos mergulhar em algumas Escrituras que oferecem belas palavras de afirmação sobre os idosos - palavras que mostram o quão importantes os avós realmente são.

Mensagem e versículo para o Dia dos Avós

1. Provérbios 17:6 “ Os filhos dos filhos são a coroa dos velhos , e os pais são o orgulho dos filhos.”

2. Salmo 92:14 “ Eles ainda darão frutos na velhice , permanecerão frescos e verdes.”

3. Provérbios 16:31 “ Os cabelos grisalhos são uma coroa de glória ; é obtido em uma vida justa.

4. Salmo 103:17 “ Mas de eternidade a eternidade o amor do Senhor está com aqueles que o temem , e a sua justiça com os filhos de seus filhos.

5. Provérbios 13:22 “A pessoa boa deixa uma herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos.”

6. Deuteronômio 5:16 “Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá.”

7. 2 Timóteo 1:5 “Lembro-me da tua fé sincera, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice e, estou certo, agora habita também em ti.”

8. Gênesis 48:9 “José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me deu aqui.” E ele disse: “Traga-os para mim, por favor, para que eu possa abençoá-los”.

9. Êxodo 34:6-7 “E ele passou na frente de Moisés, proclamando: 'O Senhor, o Senhor, o Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, grande em amor e fidelidade, mantendo o amor para milhares e perdoando a iniqüidade , rebeldia e pecado. No entanto, ele não deixa os culpados impunes; ele castiga os filhos e seus filhos pelo pecado dos pais até a terceira e quarta geração”.

10. Deuteronômio 4:9 “Somente cuida e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, e não se afastem do teu coração todos os dias da tua vida. Dê-lhes a conhecer a seus filhos e aos filhos de seus filhos”.