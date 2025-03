Vote: qual escola de samba do RJ vai ganhar o Carnaval 2025?

O Carnaval de 2025 terminou e nesta quarta-feira de cinzas, 5, vamos conhecer qual escola de samba do RJ é a campeã desse Carnaval. Ao todo, 12 agremiações concorrem ao título. Duas delas serão rebaixadas.

+ Quem ganhou o Carnaval de São Paulo

Portela | qual escola de samba do RJ vai ganhar

Tomaz Silva/Agência Brasil

A Portela prestará uma grande homenagem a Milton Nascimento com o enredo “Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol – Uma homenagem a Milton Nascimento”. Sob o comando de André Rodrigues e Antônio Gonzaga, a escola celebrará a trajetória musical do artista, reforçando sua importância para a cultura brasileira e promovendo um desfile inesquecível.

Unidos de Padre Miguel | qual escola de samba do RJ vai ganhar

Retornando ao Grupo Especial, a Unidos de Padre Miguel levará para a avenida o enredo “Egbé Iyá Nassô”, uma homenagem a Iyá Nassô e ao Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho. O desfile de 2025 será desenvolvido por Lucas Milato e Alexandre Louzada, que chega como reforço à escola.

Imperatriz | qual escola de samba do RJ vai ganhar

Buscando mais um título após o vice-campeonato do último Carnaval, a Imperatriz Leopoldinense trará à Sapucaí o enredo “ÓMI TÚTU AO OLÚFON – Água fresca para o senhor de Ifón”. Com assinatura de Leandro Vieira, a escola volta a explorar a temática afro-religiosa, contando a jornada de Oxalá ao reino de Oyó para encontrar Xangô.

Unidos do Viradouro

A Viradouro vai em busca do seu quarto título com o enredo “Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundos”. O desfile, assinado por Tarcísio Zanon, mergulha na trajetória da entidade afro-indígena Malunguinho, abordando suas diferentes manifestações e a resistência do quilombo do Catucá, liderado por João Batista.

Estação Primeira de Mangueira

A verde e rosa levará à avenida o enredo “À Flor da Terra – No Rio da Negritude Entre Dores e Paixões”, criado pelo carnavalesco Sidnei França. A proposta é revisitar a história da população negra no Rio de Janeiro, desde a influência bantu até as lutas contemporâneas contra a invisibilização e o racismo estrutural.

Beija-Flor de Nilópolis

A Beija-Flor dedicará seu desfile a um dos nomes mais importantes de sua história: Laíla. Com o enredo “Laíla de todos os santos, Laíla de todos os Sambas”, assinado por João Vitor Araújo, a escola fará uma viagem pela trajetória do artista, ressaltando sua conexão com a fé em Xangô e sua parceria com Joãosinho Trinta, que revolucionou o Carnaval.

Unidos da Tijuca

Tetracampeã do Carnaval, a Unidos da Tijuca apostará no enredo “Logun-Edé: Santo Menino Que Velho Respeita”. A escola contará a história do orixá filho de Oxum e Oxóssi, destacando sua dualidade e importância dentro da cultura afro-brasileira. O desfile será marcado pelas cores azul e amarelo, símbolos tanto da entidade quanto da agremiação.

Salgueiro

O Salgueiro buscará seu décimo título com um enredo que promete emocionar: “Salgueiro de Corpo Fechado”. O carnavalesco Jorge Silveira e o enredista Igor Ricardo vão explorar a relação do ser humano com a proteção espiritual, trazendo um olhar profundo sobre fé e resistência.

Unidos de Vila Isabel

A Vila Isabel promete levar mistério e encantamento à Sapucaí com o enredo “Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece”. Sob a direção de Paulo Barros, o desfile mergulhará no imaginário popular, resgatando as histórias de assombrações que acompanham as pessoas desde a infância.

Paraíso do Tuiuti | qual escola de samba do RJ vai ganhar

O Paraíso do Tuiuti levará para a avenida a história de Xica Manicongo, considerada a primeira travesti do Brasil. O enredo revisita sua trajetória desde o Congo até a escravidão no século XVI em Salvador, destacando sua resistência e identidade. A narrativa também trará a ressignificação de sua história pela ativista Marjorie Marchi, tornando Xica um símbolo da luta LGBTQIA+.

Acadêmicos do Grande Rio

A Grande Rio mergulhará na riqueza das lendas amazônicas com o enredo “Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”. Inspirado na canção “Quatro Contas”, de Dona Onete, o desfile explorará as histórias e mitologias das águas, incluindo a Cabocla Jurema e as Belas Turcas, figuras emblemáticas do universo do Carimbó.

Mocidade Independente de Padre Miguel

Em 2025, a Mocidade fará uma viagem intergaláctica com o enredo “Voltando para o futuro, não há limites para sonhar”. A proposta é revisitar a identidade da escola, reavivando sua energia jovem e projetando um olhar sobre os desafios e possibilidades do futuro.