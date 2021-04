Enquete BBB UOL: veja a parcial da votação atualizada

Porcentagem BBB 21 paredão – Hoje é o dia em que vamos saber quem é o décimo eliminado do BBB21. Rodolffo, Caio e Gilberto disputam a preferência do público e um deles vai deixar a casa mais vigiada do Brasil, e sair da competição por R$1,5 milhão de reais e um carro Fiat. Enquanto o apresentador Tiago Leifert não anuncia o eliminado da vez, veja a parcial da enquete BBB UOL e quem deve deixar o reality nesta terça-feira (6).

Enquete BBB UOL – Quem vai ser eliminado do BBB21?

Segundo consulta feita na Enquete BBB UOL na tarde desta terça-feira (6), às 14h30, quem deve ser eliminado hoje é Caio, com 46,12% dos votos. Rodolffo, seu melhor amigo dentro do jogo, vem logo atrás com 43,94%. Gilberto não corre riscos de sair da disputa e soma apenas 9,94%. O paredão desta semana está muito acirrado. Ontem, Rodolffo ainda aparecia na frente das pesquisas para sair do BBB21. A torcida, porém, tem reagido e tenta virar o jogo.

Durante o jogo da discórdia de ontem, Rodolffo protagonizou mais uma polêmica. João Luiz expôs no programa ao vivo o comentário feito pelo cantor sertanejo, que comparava o cabelo do professor de geografia com a peruca do monstro utilizada por ele e por Caio no último fim de semana. Magoado, João caiu no choro e disse que está cansado. “No sábado aconteceu uma situação lá no quarto cordel. O Rodolffo chegou a fazer uma piada, comparando a peruca do mostro da pré-história com o meu cabelo. Tocou num ponto muito específico, porque o jogo pode ser, sim, de coisas que a gente vive aqui dentro, mas também tem que ser um jogo de respeito”, disparou João. A cena repercutiu amplamente na internet e gerou dezenas de debates sobre racismo.

Votar BBB21 Gshow

Para votar no BBB21, é simples. Primeiro, o usuário precisa acessar o site da votação, no GShow. Em seguida, o portal vai pedir um cadastro gratuito, que pode ser feito com os logins do Google e Facebook.

Agora, é só acessar a página de votação, clicar sobre o participante escolhido e fazer a validação do “não sou um robô”. Pronto! Em alguns segundos, o voto será computado. Não há limite de votação e o usuário pode votar quantas vezes quiser.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.