Entenda o que é um relacionamento abusivo e seus sinais

Um relacionamento abusivo pode acometer diferentes tipos de relações pessoais, sejam elas amorosas, parentais ou amigáveis. As pessoas envolvem em um relacionamento podem se tornar tóxicas e fazer com que a troca interpessoal seja abusiva.

Contudo, a maior parte dessas relações não saudáveis gira em torno de namoros ou casamentos. As mulheres são o maior alvo de abusos também e, por vezes, não se percebem dentro de um ciclo abusivo. Entenda o que é um relacionamento tóxico e como sair dele.

O que é um relacionamento abusivo?

Segundo estimativa da Organização das Nações Unidas (ONU) Mulheres, 243 milhões de mulheres e adolescentes de 15 a 49 anos foram submetidas à violência sexual e/ou física por um parceiro íntimo nos últimos 12 meses antes da pesquisa ser feita, no ano passado. Em entrevista à BBC News Brasil, a psicóloga e fundadora da Não Era Amor, Pollyanna Abreu, explicou os pontos que podem indicam um relacionamento abusivo.

A relação tóxica é marcada por alguma violência, seja ela física, psicológica, financeira, sexual ou emocional. Usando de algum tipo dessas violências, o homem começa, então, a cometer abusos com sua parceira. A partir disso, a psicóloga explica que o abusador se torna o centro da vida de quem está sendo abusado. Por isso, muitos se afastam de amigos e familiares e planejam seus atos pensando apenas no que o parceiro vai pensar, buscando sua aprovação constante. O que gera medo, insegurança, estresse, culpa e ansiedade na pessoa.

seu parceiro tenta controlar seu comportamento

seu parceiro ameaça prejudicar você, seus animais de estimação ou pessoas que você ama

você está com medo do seu parceiro

Além disso, é válido lembrar que as violências nem sempre são físicas, por vezes, o parceiro pode ofender a parceira, a diminuir, faze-la se sentir menos ou incapaz. Também há casos de abusos por conta de ciúmes e excesso de controle. Por isso, muitas agressões são silenciosas e veladas.

Sinais

Os sinais de uma relação abusiva podem ser sutis e, normalmente, começam pequenos até que crescem e se tornam algo mais grave.

“Ele tira o poder social dessa mulher principalmente com pessoas que teriam condições de alertá-la. E isso pode acontecer de forma sutil, como comprando propositalmente uma casa lá do outro lado da cidade, ou falando que as amigas não prestam. As coisas vão se escalando e a última etapa, em alguns casos, é o feminicídio, ou seja, quando essa mulher é morta.”, explica Abreu.

Mas atitudes que demonstrem qualquer tipo de controle sobre a sua parceira, podem ser sinais de um relacionamento abusivo. Por exemplo, querer controlar o celular e as redes sociais, pedir para se afastar de amigos, ter ciúmes excessivos, ofender ou diminuir a pessoa são alguns sinais.

Ciclo de violência na relação abusiva

O relacionamento abusivo costuma ter três fases características, são elas:

Tensão: momento em que um parceiro diminui o outro, usando de críticas e diversas ofensas que geram insegurança e ansiedade. Nesse momento, a mulher começa a ceder para o parceiro, como deixar de usar algumas roupas ou ver certas pessoas.

Crise ou violência: essa é a fase em que a violência se mostra maior, nela, acontecem as brigas, xingamentos ou agressões físicas e sexuais. É o ápice do abuso.

Lua de mel: esse momento, como o nome sugere, é quando o agressor se mostra arrependido e determinado a mudar. Durante esse período a relação passa por bons momentos de carinho, mas que não persistem.

As durações de cada fase vão variar de relação em relação, não sendo possível prever.

O que fazer para sair de um relacionamento abusivo?

Sair de um relacionamento abusivo é algo complicado, dificilmente as mulheres conseguem se livrar dele sozinhas, quase sempre é necessária uma ação externa, como uma amiga ou psicóloga. Isso porque o envolvimento dentro da relação é muito grande.

“A mesma sociedade que cria solo fértil para um relacionamento abusivo é a que culpa essa mulher porque ela não consegue sair desse relacionamento. Falta ajuda desde o atendimento psicológico, passando por polícia e pela aplicação da lei.”, afirma Abreu.

Além disso, muitas mulheres se veem dependentes emocionalmente do parceiro, acreditam que é melhor ficar com eles, pois não conseguiriam se virar sozinhas. Também existe ainda a dependência financeira, que é impedimento para o fim de muitas relações.

A psicóloga ainda aponta que desde crianças meninos e meninas aprendem que violência pode significar amor. “A gente aprende desde pequena que abuso é amor. O menininho bate em você e algum adulto diz que ele bateu em você porque ele gosta de você. Você escuta isso desde pequena.”

Como ajudar alguém a sair de uma relação tóxica?

Essa também não é uma tarefa fácil para os amigos. É preciso compreender a situação e estado emocional da vitima e buscar ser um apoio para ela. Por isso, é necessário estar presente, entender seu lado e, além disso, oferecer ajudas práticas também, como pagar um advogado ou procurar um atendimento psicológico. Quem for ajudar não deve também culpar a pessoa ou fazer pressão para que ela tome atitudes. Mulheres que estão nessas situações estão fragilizadas.

Ademais, caso você presencie uma cena de agressão física, ligue imediatamente para a polícia no número 190. Caso você saiba de agressões que não acontecem no exato momento, mas são recorrentes, a indicação é ligar no número 180 para denunciar atos de violência contra a mulher. As denuncias podem ser feitas de forma anônima.