A Fazenda 12 bate audiência da Globo em noite de eliminação

Tays Reis foi eliminada na noite de ontem, terça-feira (15), mas essa não foi a única grande novidade da noite, com A Fazenda 12, a Record TV conseguiu ultrapassar a audiência do The Voice Brasil, da Rede Globo, segundo o Observatório da TV. Essa não é a primeira vez que o reality show rural bate os números da atração global apresentada por Tiago Leifert.

A Fazenda 12 bate audiência de reality musical

De acordo com dados preliminares divulgados pelo portal Observatório da TV, a noite desta terça-feira (15), marcada pela última eliminação da temporada, fez os números da audiência da Record serem maiores do que a da Globo, líder de audiência, que no mesmo horário do reality show rural, exibe o The Voice Brasil, apresentado por Tiago Leifert.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A Fazenda 12 teve média de 14,8 pontos na Grande São Paulo e picos de 16,4, com share de 27%. Nos dados preliminares divulgados pelo portal, o The Voice fez apenas 13,4 pontos de média, o que acabou sendo um recorde negativo histórico para a atração.

Leia também: reality tem melhor audiência em 10 anos e passa Globo

Programa atingiu pico de audiência

Segundo o portal R7, que pertence à emissora que exibe A Fazenda 12, o programa apresentado por Marcos Mion teve a melhor audiência da temporada neste fim de semana, o último da edição.

“A Fazenda 12 atingiu o seu melhor resultado se for levado em conta apenas as audiências de sexta, sábado e domingo. ​Foi o melhor final de semana em audiência da temporada”, revelou o portal, que completou: “no domingo (13), o programa foi líder em audiência em sua média geral em São Paulo com 14,1 pontos contra apenas 11 pontos da emissora segunda colocada, que exibia um filme. No ar das 23h11 à 0h20, a atração rural ainda teve pico de 15 pontos e share de 28%”.

Veja mais sobre A Fazenda 12:

Última festa da temporada tem beijo, show de Safadão e mais polêmica

Programa tem lavação de roupa suja e Jojo bate boca até com Mion