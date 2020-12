A Fazenda 12: Lipe faz pedido oficial de casamento; assista o momento

Lipe Ribeiro, que pediu Ya Burihan em casamento durante o confinamento de A Fazenda 12, fez um pedido oficial de casamento na véspera de natal, quinta-feira (24). O empresário mostrou em detalhes o momento em uma publicação no Instagram.

Lipe pede Ya em casamento pela segunda vez

Na noite de ontem, véspera de natal, o ex-peão de A Fazenda 12 compartilhou no Instagram o seu segundo pedido de casamento à Ya Burihan. O carioca comentou que foi para oficializar.

“E o pedido oficial veio. Agora sim, oficialmente noivos. Nunca tive dúvida de que você era a mulher que eu queria viver o resto da minha vida, e estar dentro daquele confinamento me dava essa certeza mais a cada dia. Definitivamente, o amor sempre vence, e juntos meu amor, somos imbatíveis. Eu te amo, minha noiva”, escreveu o quarto colocado de A Fazenda 12 na publicação na rede social.

No começo do vídeo, Lipe comentou: “pedi em casamento em A Fazenda 12, mas agora vou pedir oficialmente, com a família toda presente”. O carioca foi até a namorada, entregou um buquê de flores, um anel de noivado e fez o pedido.

Leia mais: noiva recebe Lipe com limousine; assista o reencontro

Primeiro pedido foi em A Fazenda 12

O dia em que Lipe Ribeiro fez o primeiro pedido de casamento à Ya foi durante o confinamento no reality show rural da Record TV. A influenciadora digital apareceu de surpresa durante uma ação patrocinada com os quatro finalistas da edição, também apareceram a amiga de Jojo Todynho, a irmã de Biel e a mãe de Stéfani Bays.

Os participantes não puderam ter contato físico com os visitantes, mas conversaram por alguns instantes de longe, os peões na casa da árvore de A Fazenda 12 e os familiares perto de uma das cercas da área externa. Lipe então pediu a ex-De férias com o ex em casamento: “casa comigo?”. “Que isso amor?’, respondeu a influenciadora digital. “Casa comigo? Quer casar comigo?”, Lipe voltou a perguntar.

“Lipe não sei o que que faz agora?”, questionou Ya. “Eu também não, mas você quer casar comigo?”, disse o ex-peão de A Fazenda 12. “Óbvio que eu quero”, ela respondeu.

