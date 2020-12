Mensagens de Natal para enviar aos familiares e amigos

O natal finalmente chegou! Muita gente espera ansiosamente por essa época do ano e uma das coisas mais legais da data é a vontade que muitos têm de espalhar o amor. Está com saudade dos amigos e familiares e quer enviar algo que vai mexer com o coração deles? Confira as nossas dicas de mensagens de natal e envie lindos recados para as pessoas que você ama ter em sua vida:

Mensagens de natal para você distribuir em 2020

“Natal é época de família, lembre-se de cuidar e tratar bem a sua, a vida é curta e as vezes nos esquecemos de dar valor ao que está bem na nossa frente”.

“Que o seu natal seja repleto de amor, felicidade, harmonia e serenidade!”

“Te desejo toda a felicidade do mundo e que minhas mensagens de natal cheguem ao seu coração e o deixe quentinho nesse fim de ano”.

“Que o seu natal seja muito feliz!”

“Escolhi te mandar este recado porque você é muito especial na minha vida. Feliz Natal!”

“Que sua árvore de natal tenha muitos presentes, e que entre eles esteja muito amor e paz.”

“Desejo que o seu natal seja repleto de amor. Um grande beijo para você e sua família.”

“Seja grato pelo que você conquistou esse ano, tenho certeza que o próximo será ainda melhor!”

“Desejo que nestas festas de 2020 toda tristeza e problemas sejam substituídos por sorrisos e mensagens de natal.”

“Feliz natal! Que seu ano novo também seja próspero e torço para que 2021 te traga muita felicidade.”

Mensagens de natal – Frases de filmes

Muitos filmes nos trazem mensagens inspiradoras, por que não utilizar algumas delas em cartões de natal para os seus entes queridos? Confira algumas que podem te interessar:

Curtindo a vida adoidado

“A vida passa muito rápido e se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê.”

Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban”.

“A felicidade pode ser encontrada mesmo nas horas mais difíceis, se você se lembrar de acender a luz.”

Na natureza selvagem

“A felicidade só é verdadeira quando compartilhada.”

Mensagens de natal – Citações de livros

Assim como os filmes, livros também podem nos trazer mensagens poderosas e reconfortantes, selecionamos algumas citações para você enviar no natal.

O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry

“Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos.”

O Melhor de Mim – Nicholas Sparks – Mensagens de natal

“O amor é a força mais poderosa do universo e quando duas pessoas se amam, nem a distância nem o tempo podem separá-las.”

Na margem do Rio Piedra eu sentei e chorei – Paulo Coelho

“Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um sabe de sua própria dor e renúncia.”

Harry Potter e a Pedra Filosofal – J. K. Rowling

“Não vale a pena viver sonhando e se esquecer de viver.”

