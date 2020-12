Jimin e Taehyung, integrantes do BTS, lançam músicas de Natal; ouça

Jimin e Taehyung (também conhecido com V), membros do grupo sul-coreano BTS, lançaram músicas nesta quinta-feira (24), ambas como presentes especiais de natal para os fãs. Jimin soltou sua canção na madrugada, enquanto Taehyung preferiu o período da tarde. Confira:

Jimin fez canção natalina

Na madrugada de hoje (24), véspera de Natal, Jimin do BTS, lançou uma música especial. Intitulada “Christmas love”, a canção foi publicada no Twitter do grupo com a legenda: “pessoal, seu presente chegou”.

Claro que o presente do integrante do BTS agradou os fãs, no Twitter foi criada a hashtag “#ChristmasLove_byJimin” que contou com diversas mensagens sobre o assunto. No site da plataforma em que o cantor publicou a canção, foi possível ver comentários de brasileiros. “O ano foi tão difícil, seu presente me abraçou”, escreveu um fã.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ouça a música Christmas Love do Jimin do BTS:

Leia também: após estreia na bolsa, ações da gravadora do grupo dobram de valor

Taehyung também lançou música no natal

Na tarde de quinta-feira (24), foi a vez de outro membro do BTS presentear os fãs com uma música natalina. Taehyung, que também usa o nome artístico V, lançou a canção “Snow Flower”. Os fãs do grupo também levantaram uma hashtag para divulgar a música: “#SnowflowerbyV”.

Nas redes sociais, fãs do BTS agradeceram os cantores pelo presente natalino e disseram que a dupla ‘salvou o natal’.

Música da natal do jimin E do Tae?????? Mds eu to feita e eu nem gosto de natal mds — bibisco 🌸 (@valottinho_) December 24, 2020

tae e jimin salvaram o natal, é isso https://t.co/AE5EI0iA1q — isa (@SIMCNSANTIAGO) December 24, 2020

Ouça a música Snow Flower do Taehyung do BTS:

BTS já fez apresentações natalinas

Esta não é a primeira vez que o grupo sul-coreano presenteia os fãs cantando músicas de natal. Em 2019, os artistas fizeram um medley especial em um festival musical e cantaram Oh Holy Night, Jingle Bell Rock, Santa Claus is Coming to Town, Feliz Navidad e Silent Night Holy Night.

Em 2020, o BTS participou do especial “The Disney Holiday Singalong”, apresentado por Ryan Seacrest, e voltou a cantar Santa Claus is Coming to Town.

Veja também sobre o grupo BTS:

Grupo sul-coreano é eleito artista do ano pela revista Time

Mais ouvidas do Spotify em 2020; veja lista