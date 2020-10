A Fazenda 2020: Choro, reviravolta e mágoas marcam poder cancelado

A entrada de Marcos Mion em A Fazenda 2020 causou um espanto nos peões que estavam dormindo no quarto na tarde desta quarta-feira (28). O apresentador informou aos confinados que o poder da chama vermelha está anulado. Mas, além disso, ele explicou que Biel infringiu as regras do programas durante a formação da roça na noite de terça-feira (27). O que causou reações diversas na casa.

A produção constatou que o intérprete de Química passou informações do poder para Victória Villarim. Na ação, a peoa que tinha a chama vermelha, teve que trocar o quarto roceiro por qualquer outro, exceto o fazendeiro Juliano Ceglia. Na ocasião, Tays Reis havia sobrado no resta um e foi substituída por Raissa Barbosa.

Logo depois do aviso de Mion, Tays foi anunciada como a quarta roceira e teve que vetar um concorrente da prova do fazendeiro. No entanto, ela manteve a decisão de que Victória não fará a prova que livrará um roceiro da berlinda. Na casa, após o apresentador encerrar o link, os participantes repercutiram a decisão com choro, mágoas e comemorações.

Climão em A Fazenda 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Raissa, que foi tirada da roça após Biel quebrar uma das regras do programa, não escondeu felicidade e logo em seguida comemorou abraçando Jojo Todynho. A intérprete de Que Tiro Foi Esse? esboçou leve sorriso após Marcos Mion comunicar que o poder havia sido cancelado. Ela, aliás, não se dar bem com o peão.

O rumo da formação da #RoçaAFazenda mudou, meus amigos! Raissa se livra da Roça e Tays volta para o lugar da peoa. Mas, para Vic o jogo não mudou. Ela segue na Roça e foi vetada de participar da #ProvaDoFazendeiro! 🔥👀 Acompanhe #AFazenda12 ao vivo ➡️https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/mNi80OCyRt — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 28, 2020

Por outro lado, Tays foi às lágrimas ao receber a notícia. A peoa foi para o quarto principal da sede e se disse magoada com o cantor. Em A Fazenda 2020, em suma, os dois vivem um romance intenso que já contou até com edredom movimentando após a festa neon. “Deus é justo sim, Gabriel, mas a gente é que erra”, disparou ela.

Jakelyne Oliveira, que no programa ao vivo comemorou o fato de Tays ficar livre da roça, caiu no choro e abraçou a amiga. A Miss Brasil desabafou: “Era o que eu mais temia: ir com a minha amiga”. Victória, que estava próxima, tentou tranquilizá-la afirmando que uma das duas poderá ser fazendeira.

Já na sala de estar, Mateus Carrieri disse que notou comportamento estranho de Biel. “Ele não parava de rir, parecia querer passar algo”. Raissa pontuou avisos de Mion em outras ocasiões. “Ele sempre fala pra não passar nenhuma informação. Eu mesma, por exemplo, fiquei de cabeça baixa até a hora de votar”, disse aex-vice Miss Bumbum.