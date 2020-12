A Fazenda 2020: Mion faz pedido a Raissa caso entre no BBB 21

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na madrugada desta quarta-feira (2), Marcos Mion fez uma live no Instagram e bateu um papo com os eliminados Raissa Barbosa e Lucas Maciel, o casal ‘Selfissa’. Durante a conversa, o apresentador de A Fazenda 2020 falou sobre o relacionamento do casal e citou até mesmo o BBB, reality show da Rede Globo.

Marcos Mion x Tiago Leifert

“Não acredito que vocês estão juntos”, comentou Mion. “Vai comigo na festa”, contou Lucas. “Estou muito surpreso, não sabia que vocês… Vocês estão juntos assim assumidos?”, quis saber o apresentador de A Fazenda 2020. “Estamos aqui na vida”, respondeu o ex-peão. “Viemos te assistir”, comentou a modelo.

Durante o papo, Marcos Mion especulou sobre a concorrência. “Eu vi aí umas coisas que saíram no Instagram, seus fãs fazendo campanha para você entrar no Big Brother”. Raissa então confirmou, e disse estar surpresa com a torcida. “Nossa, foi, conseguiram ate chamar a atenção do Boninho, fiquei chocada”.

Mion então lançou um pedido a peoa de A Fazenda 12: “Você tem que me prometer uma coisa: se você entrar no BBB, em algum momento, você vai chamar o Tiago Leifert de Mion”.

“Preciso né”, comentou Raissa dando risada. “Você promete isso pra mim? Sou chamado de Bial todo ano”, completou Mion.

Veja como foi o 1º encontro de Raissa e Lucas fora do reality

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Assista a live completa do apresentador de A Fazenda 2020 no Instagram:

Raissa e Lucas foram eliminados de A Fazenda 2020

Lucas Maciel foi o nono peão de A Fazenda 2020 a deixar o confinamento, o peão teve menos votos na roça em que disputou com Jojo Todynho e a namorada Raissa.

A acreana foi eliminada na décima primeira roça da temporada. A modelo teve menos votos que Lidi Lisboa e Mariano e acabou deixando A Fazenda 2020.

Leia também:

Briga e bronca de Mion; veja como foi a formação de roça

Jakelyne, Jojo ou Lidi, quem deve escapar da berlinda e ser fazendeira? Vote