A Fazenda 2020: o que dá para comprar com o prêmio do reality?

A reta final de A Fazenda 2020 se aproxima e um dos nove peões que ainda estão no confinamento se tornará milionário em breve. Enquanto esperamos para ver quem leva o prêmio de R$ 1, 5 milhão para casa, uma pergunta paira no ar. O que será que dá para fazer com esse dinheiro? Confira o que o prêmio do reality show da Record consegue comprar:

Prêmio de A Fazenda 2020 pode comprar 40 carros populares

Se o vencedor decidisse gastar seu dinheiro com carros populares de até R$ 37.500 mil, poderia levar 40 veículos para casa. Já imaginou?

Quantos apartamentos é dá para comprar com o prêmio?

Dá para comprar três apartamentos de valor de até R$ 500 mil. No caso de imóveis mais baratos, cerca de R$ 250 mil por exemplo, o prêmio de A Fazenda 2020 poderia comprar seis apartamentos novinhos.

Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro? Vote

Ganhador pode comprar 10 carros de luxo

O vencedor de A Fazenda 2020 poderia comprar 10 carros de luxo de cerca R$ 150 mil. Se comprasse apenas cinco, ainda sobraria metade do prêmio no banco.

Prêmio de A Fazenda 2020 pode pagar 3 lanchas

Quem levar o prêmio pode pagar até três lanchas de cerca de R$ 400 mil. Ainda sobraria R$ 300 mil para gastar.

Leia também: reality tem melhor audiência em 10 anos e passa Globo

Vencedor poderia alugar mansão de Larissa Manoela

Quem vencer o reality show rural e levar o prêmio de A Fazenda 2020 poderia passar um tempinho na mansão que Larissa Manoela tem em Orlando, nos Estados Unidos, se quisesse. Segundo o Portal R7, a casa da atriz custou mais de dois milhões de reais e pode ser alugada por uma diária de 1000 dólares.

Com o prêmio de R$ 1,5 milhão, e o dólar custando R$ 5,23, o vencedor do programa da Record TV poderia passar cerca de 285 dias na mansão de Larissa.

Prêmio de A Fazenda 2020 pode comprar mais 80 mil lanches do McDonald’s

Vai aí um Big Mac? Com o valor médio de R$ 16, 90, o Big Mac, um dos lanches mais conhecidos do McDonald’s, poderia ser comprado 88 mil vezes pelo vencedor do reality, e ainda sobraria uns trocados para as batatas fritas.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

