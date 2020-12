A Fazenda: em live, Mion revela eliminação de Mariano antes da hora

Marcos Mion acabou cometendo uma gafe e revelando que Mariano era o décimo terceiro eliminado desta temporada de A Fazenda antes da hora. O apresentador soltou um comentário em uma live no Instagram durante um dos intervalos do programa de ontem, quinta-feira (10). Com isso, parte do público do reality já sabia que o sertanejo deixaria o programa antes do anúncio oficial ser feito.

Marcos Mion revela saída de Mariano antes da hora

Durante um dos intervalos do programa ao vivo desta quinta-feira (10) de A Fazenda, Marcos Mion realizou uma live no Instagram. O apresentador conversou um pouco com os fãs do reality e acabou revelando sem querer uma informação importante: o nome do eliminado da noite.

Enquanto falava sobre as medidas de segurança tomadas para que o décimo terceiro eliminado possa voltar ao confinamento para a grande festa final com todos os ex-participantes da décima segunda temporada de A Fazenda, sem o risco de estar com o covid-19, o apresentador acabou revelando: “não vou nem poder encontrar o Mariano, não vou nem falar: ‘vou te encontrar aqui fora’, que é como falo normalmente. Ele vai direto para o hotel”.

Leia também: veja as reações dos peões após a eliminação de Mariano

Jakelyne comenta gafe de Mion em noite de eliminação de A Fazenda

Em um story no Instagram, Jakelyne Oliveira, a décima terceira eliminada desta temporada de A Fazenda, falou sobre o comentário de Marcos Mion sobre a eliminação de Mariano. “Marianinho saiu, não estou tão surpresa porque o Mion acabou de fazer uma live e falou que o Mariano ia sair. Então a minha surpresa foi na live”, comentou a miss.

A modelo explicou para os seguidores o que foi dito por Mion na live e agradeceu o apoio das torcidas que tentaram manter o sertanejo no jogo. “Ele falou: ‘nem vou poder encontrar o Mariano antes dele ir para o hotel‘. Mas cara, fizemos o possível, agradeço muito todos”.

Alguém pode me explicar isso que a Jake tá falando nos stories? Que Live o Mion disse que Mariano ia sair? #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/KhpmrwHgS5 — Comentaristaweb (@Comenta80997822) December 11, 2020

