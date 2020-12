A Fazenda: guerra de bolo, briga com a produção e strip-tease de Jojo; como foi a festa

Com início na noite de sexta-feira (5), a festa ‘Share‘ seguiu durante a madrugada de sábado (5) e rendeu diversos momentos marcantes. Já em reta final, o reality show rural se aproxima de seus últimos dias, em uma das últimas comemorações de A Fazenda, a festa ‘Share’ contou com momentos divertidos, como a guerra de bolo realizada por Tays Reis e Biel, e também polêmicas, como o strip-tease de Jojo Todynho e o desentendimento de Biel com a produção do programa.

Playplus corta strip-tease de Jojo em A Fazenda

Durante a festa ‘Share’, Jojo Todynho dançava enquanto a produção tocava a playlist da noite, a peoa então comentou: “vou tirar a roupa é agora, vou tirar. Vai dar punição”. A dona do hit “Que tiro foi esse?” continuou dançando e começou a tirar a parte de cima do macacão.

Enquanto a carioca fazia seu strip-tease, o Playplus, plataforma que transmite A Fazenda, cortou a cena e decidiu exibir Lidi Lisboa e Mateus Carrieri.

“Vou tirar a roupa agora!” HAHAHAHAHA vem aí pic.twitter.com/17zaJuAI1M — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) December 5, 2020

Lidi convida Jojo para cantar em seu casamento

Peões participam de guerra de bolo

Ao fim da comemoração, Biel e Tays Reis apareceram totalmente cobertos de bolo. O casal realizou uma guerra de bolo, que no entanto não foi exibida para o público que assistia a festa no Playplus. A conta oficial da plataforma streaming no Twitter publicou o vídeo do retorno da dupla à sede de A Fazenda com a legenda: “olha o que Tays e Biel aprontaram ao fim da festa”.

É comum que a produção do reality da Record TV não exiba alguns trechos marcantes para que o público veja de forma inédita no programa ao vivo. É possível que a guerra de bolo esteja sendo guardada para ser exibida no programa de hoje à noite de A Fazenda, sábado (5).

Olha o que Tays e Biel aprontaram ao fim da #FestaAFazenda 🤭😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/FUtbS9L9W4 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 5, 2020

Biel briga com produção

Uma polêmica tomou conta do pós-festa. Um desentendimento de Biel com a produção de A Fazenda. O funkeiro foi chamado na despensa para a troca de microfone, esse momento nunca é mostrado para o público, no entanto, quando Biel deixou a despensa, estava bravo e xingando a produção.

Tays e Mariano tentaram acalmar o peão, mas Biel reclamou: “você ouviu o que eu ouvi c******”. Não foi possível entender tudo o que os participantes conversaram e o motivo da indignação do cantor por conta de vários cortes na transmissão, porém ficou claro que Biel se sentiu ofendido por algo dito por algum membro do produção de A Fazenda. O assunto fez barulho nas redes sociais.

Produção xingou Biel 😠 odeio essa produção pic.twitter.com/fO94lUzuua — kleyton fã de Biel 🦅 (@Kleyton38137373) December 5, 2020

Mariano ta acalmando Biel e a câmera mudou#AFazenda12 pic.twitter.com/75M3L2UpEI — Nara 🕊 (@_naratb) December 5, 2020

Stéfani e Lidi dão selinho em festa de A Fazenda

Durante a comemoração, Lidi e Stéfani Bays deram um selinho. “A Lidi não brinca em serviço não”, brincou uma internauta.

A lidi não brinca em serviço não — Joyce🎪⚡🍫 (@Joyfreiitass) December 5, 2020

