Para quem ama música, as melhores playlists do Spotify são uma boa pedida. Especialmente em época em que os shows foram suspensos devido à pandemia. Portanto, saída é se animar curtindo em casa os melhores sons, na plataforma de streaming.

Assim, não importa qual o estilo musical que você ama. Seja um funk, pagode, sertanejo ou rock, opções não faltam para se divertir

O Spotify é um dos serviços de streaming de música mais populares do mundo. Atualmente, tem mais de 35 milhões de obras em seu acervo. E conta com mais de 75 milhões de assinantes mensais.

E as playlists fazem sucesso. Afinal, com tanta música boa, fica até difícil selecionar qual a ideal para escutar. Ter a seleção certa para diversas situações, como academia, trabalho ou dia de preguiça, faz toda a diferença!

Veja uma seleção que fizemos com as melhores playlists do Spotify, para aquele momento ideal para você. E também perfis com as melhores seleções. Então aumente e som e vem com a gente!

Quais são as melhores playlists do Spotify?

Essa é uma questão que pode ter muitas respostas. Porque depende do que você procura. Quer uma playlist só com seu estilo ou artista favorito? Ou deseja músicas ideais para combinar com o seu dia? Assim, saber as melhores playlists do Spotify é muito mais fácil!

Se você gosta de trabalhar com música mais calma ou com o peso de um bom rock, encontra opções disponíveis nas playlists.

Veja abaixo quais as melhores playlists do Spotify.

1. Volume Máximo – Melhores playlists do Spotify

Vamos começar com o estilo de música que atravessa gerações, o rock. Independente da idade ou modo de vida, muitas pessoas já tiveram suas vidas marcadas por algum clássico do gênero.

Assim, a playlist Volume Máximo resgata os maiores hits do rock nacional e internacional, de diferentes gerações. Tem Linkin Park, Roxette, AC/DC, The Cranberries, Foo Fighters, Audioslave, The White Stripes, , Coldplay, Eric Clapton, Legião Urbana, entre muitos outros

2. Samba e Pagode anos 90

Os brasileiros também tem uma história forte com o samba e o pagode na década de 90. E a playliste Samba e Pagode dos anos 90 reúne os clássicos do estilo de música. Aqui você encontra Raça Negra, Exaltasamba, Zeca Pagodinho, entre outros!

Playlist ideal para tocar no churrasco ou dar aquela animada na faxina de casa!

3. Pop Internacional – Melhores playlists do Spotify

Quem é fã de música pop internacional não pode deixar de conferir esta que é uma das melhores playlists do Spotify. A Pop Internacional reúne artistas como Ariana Grande, Dua Lipa, Ed Sheeran, Katy Perry, Lady Gaga, Maroon 5 e Selena Gomez.

Mas curtir um som mais leve nas horas de descanso ou mesmo de trabalho é uma boa pedida. E com música de qualidade

4. 80s Hard Rock

O hard rock dos anos 80 atrai os fãs nostálgicos e que querem mais peso nas músicas. Na playlist ’80s Hard Rock você encontra Ozzy Osbourne, Kiss, AC/DC e Scorpions, para fazer a alegria com o peso das guitarras.

5. Acústico MPB – Melhores playlists do Spotify

Se você ama a Música Popular Brasileira, certamente vai adorar ouvir esta playlist, que traz clássicos antigos, como Elis Regina, Chico Buarque, Ney Matogrosso e Caetano Veloso, até as novidades da MPB E também Maria Gadú, Anavitória e Tiago Iorc. Tudo isso em rítmo acústico, ou seja, basicamente voz e violão.

Os melhores perfis para seguir no Spotify

Mas além das melhores playlists do Spotify, Você também pode encontrar ótimos perfis para seguir na plataforma.

1. TMDQA!

Perfil do site Tenho Mais Discos que Amigos, que abordar o universo da música em suas diversas vertentes.

Assim, você encontra a playlist oficial do site, temáticas relacionadas aos posts, editoriais. E também turnês de bandas pelo Brasil e as listas de melhores discos do ano.

2. Filtr Brasil – Melhores playlists do Spotify

Este perfil faz seleções musicais para diversos gostos, ocasiões e humores. O Filtr está presente em diversos países. Assim, você pode filtrar músicas desde baladas românticas até o mais agitado funk. Assim, o seu estilo musical está garantido na playlist.

3. Hugo Gloss

O jornalista Hugo Gloss é um dos maiores influenciador digitais no meio pop brasileiro. Portanto, o seu site acompanha diversos assuntos da mídia, como moda, festivais culturais. Assim, no Spotify ele selecionou algumas músicas baseadas no seu gosto pessoal.

4. Tecla Music – Melhores playlists do Spotify

O perfil daTecl oferece algumas playlists variadas e bem versáteis, que fogem um pouco à lógica das gravadoras ou a um determinado influenciado. Portanto, por ser um serviço especializado nesse assunto, é possível encontrar uma variedade ainda maior de artistas nas seleções feitas por eles.