No confinamento rural da Record TV tudo pode acontecer, até mesmo peão que nunca foi pra roça corre o risco de ir. Afinal, é tudo ou nada para conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Então, quem deve ir para a berlinda essa semana? Vote na Enquete A Fazenda 12 e faça sua escolha.

O confinamento rural do reality da Record TV está caminhando para mais uma semana de eliminação. Mas, antes, os participantes precisam passar pelo processo de formação de roça, que consiste em uma votação para definir os roceiros da vez. Primeiramente, o fazendeiro da semana [Mariano] deve escolher uma pessoa para ser o primeiro a sentar no banco da roça. Em seguida, começa a votação. No entanto, antes que o dia não chega, queremos saber, quem merece estar na berlinda essa semana? Vote na Enquete A Fazenda 12 e deixe sua escolha.

Enquete A Fazenda 12: quem deve ir para a próxima roça? Biel

Jojo

Raissa

Luiza Ambiel

Juliano

Jakelyne

Mariano

Lidi Lisboa

Mirella

Lucas Selfie

Lipe

Stéfani Bays

Victória

Mateus Carrieri Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

Enquete A Fazenda 12: quem vai sentar no banquinho da roça?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Apesar de alguns nomes já estarem cotados para preencher o famoso banquinho da roça, nada é definido até chegar o momento da votação. Mas calma, estamos falando de nomes como Luiza Ambiel, que durante esses último dias na sede, tem criado rivalidades, inclusive com o fazendeiro Mariano. No entanto, o jogo não está perdido e muito coisa pode acontecer ainda.

Outro nome assim como Luiza, é o participante Biel, ele pode não ser o favorito do fazendeiro essa semana, mas com certeza, será um dos peões que tomaram votos na casa. O funkeiro já bateu boca com muita gente. Além de Jojo Todynho, teve um barraco com o casal Mariano e Jakelyne Oliveira, após a formação da quinta roça que eliminou a ex-panicat Carol Narizinho.

Aliás, a Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira também corre risco de ir para a berlinda essa semana. A mesma já até revelou em conversa com Mateus Carrieri, que deve ser puxada, caso Biel ou Juliano Ceglia [que estão na baia] escolham ela. Ou até mesmo, pelos votos da casa. Seja como for, a roça da noite de terça-feira (20), será fogo no feno!, como diz o apresentador Marcos Mion.

Vote na Enquete A Fazenda 12.

O medo de ir para a roça toma conta dos peões

Ao mesmo tempo que o jogo vai andando, os peões que ainda não foram para a roça, precisam ficar atentos, uma vez que o momento do jogo pede caras novas para a berlinda. Assim como Mateus Carrieri e Jakelyne revelou medo de ser os roceiros da semana, outros peões devem estar pensando sobre isso. Além dos dois, Victória Villarim, Stéfani Bays, Lipe Ribeiro, Lucas Selfie e MC Mirella ainda não estiveram na berlinda. Juliano Ceglia foi, mas voltou como fazendeiro, assim como o cantor Mariano. Se Biel for outra vez, será a quarta roça do peão.

Então, mas essa é a questão, saber quem vai pra proteger a gente”, diz Victória. Nesse momento Mirella solta: ‘Eu recebo três’. Juliano Ceglia então sugeri: “Então, a gente tem que somar, porque a gente vai na Jake [em voz baixa]. Ele continua: “Vai eu, Biel, a Mi”. Biel, interrompe e revela: “Eu vou nela independente”. “Eu também, já iria fácil”, completa o jornalista.

Peões falam sobre a próxima formação de #RoçaAFazenda 👀 E Jake é uma opção de voto para Biel e Juliano 😬👇 Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/jFAsCVZoKX — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 19, 2020

Nesse momento, ao analisar a situação de risco, Victória diz: “Se for pra proteger alguém daqui [Biel, Mirella e Juliano], eu vou ué. Eu vou fazer o que tiver pra proteger as pessoas, só não queria ser a primeira”.

A votação da roça acontece na terça-feira (20) às 22h30 na Record TV, após a novela bíblica ‘Jesus’.