O ‘Big Brother Brasil’ estreia no próximo dia 25 de janeiro, na Rede Globo, com apresentação de Tiago Leifert e direção de Boninho. Essa será a vigésima primeira edição do reality que promete agitar ainda mais a televisão brasileira. Mas, antes que o programa comece, relembre alguns participantes do BBB que despertaram o ranço no público.

BBB 21: lista de participantes serão revelados dia 18 de janeiro

Participantes ranços do BBB

Com o BBB 21 chegando, fica cada vez mais difícil saber qual participante despertou o maior ranço do público de casa. Afinal, só de prêmios, já foram 20 vencedores de edições. Mas, mesmo assim, sempre tem um ou outro que se destaca e mostra o lado ruim. Ou melhor, o que gosta de causar no jogo e receber o ranço da galera da casa e principalmente do público, fã do reality. Até porque, quem vota é quem está aqui fora, assistindo tudo 24 horas por dia.

Daniel – BBB 20

O Big Brother Brasil é um jogo de convivência, e mesmo que não pareça, ele revela muito a maneira como a pessoa é, suas atitudes, seu comportamento e até o jeito de falar com as pessoas. Pois bem, dentro da casa mais vigiada do Brasil, o participante Daniel teve alguns desses atributos criticados pelo público. Para quem é fã de reality e acompanhou o brother no confinamento fazendo peripécias como: pegar em barata; mexendo onde não deve e perdendo estalecas; desperdiçando comida, sendo machista; falando mal de outros participantes e por aí vai. Outro grande fator que o público pegou ranço, foi a falta de higiene, que ficou em evidência no jogo, como quando ele limpou a boca na rede.

Cézar Lima – BBB15

O campeão do BBB 15, Cézar Lima, também conquistou o ranço do público de casa. Mesmo com o prêmio garantido, ele teve momentos que despertaram o ranço do telespectador e fã do reality. O caubói de Guarapuava, interior do Pará, foi campeão com 65% dos votos, mas, mesmo com jeito de bobo, é sempre visto em algumas edições. Estamos dizendo aquele participante quieto, que fica isolado no canto, que não combina votos, que se exalta com discursos apelativos e com palavreados difíceis só para agradar o público, mas na verdade, se torna um ranço. Afinal, o público quer ver o parquinho pegar fogo.

Isabella – BBB19

Na edição de número 19, quem despertou o ranço foi a sister Isabella. A estudante de Medicina despertou em várias torcidas um sentimento único: o ranço geral. Na leitura do público e das torcidas dos outros confinados da casa, a estratégia de Isabella era queimar colegas com o público de fora para se proteger de um possível paredão. Falar mal do grupo da Gaiola, seus companheiros durante a dinâmica das correntes nos últimos dias, também não funcionou. A potiguar também ganhou o título de falsa por conta disso e a antipatia dos fãs de Gabriela, Rodrigo, Danrley e companhia.

Mayara – BBB17

A estadia de Mayara na edição de 2017 foi pouco admirada pelo público. Quem é fã de reality sabe muito bem, que o telespectador não é bobo nem nada, e sabe ver quando uma pessoa está fazendo algo que não é legal para o jogo. Uma das críticas que gerou ranço no público, foi ver as panelinhas com Vivian, depois a peoa deixou ela de lado. Dentro da casa ele brigou, articulou e também recebeu ranço da galera aqui de fora.

Wagner – BBB18

No reality show de 2018, o participante Wagner Santiago foi o escolhido do público para ser o ranço da vez. Uma das críticas dos telespectadores, é que ele era duas caras e estava com casal só como estratégia de jogo. Mesmo namorando a participante Gleici Damasceno (campeã do reality), ele tinha atitudes que não agradavam o público, como por exemplo: combinava votos que poderiam prejudicar Gleici por estar em outro grupo. Ou seja, o público de cara não gostou das atitudes e classificou como ranço.

Patrícia – BBB18

Quem também esteve na edição de 2018 e que causou o ranço no público de casa, foi a participante Patrícia. Ela era apontada como uma vilã da edição e que causou o ranço geral. Ela combina votos, falava mal da Gleici (campeã do programa). Também fazia jogadas contra os participantes favoritos dos telespectadores.

E sobre o BBB 21?

Com grandes promessas, o BBB 21 (Big Brother Brasil 2021 será o ‘Big dos Big’s) terá pelos menos 14 participantes e tem tudo para ser ser uma edição de sucesso, assim como foi o BBB 20, que consagrou a médica Thelma Assis, como a grande campeã. O diretor da atração, Boninho, já revelou a data para iniciar os trabalhos. Anotem! No dia 25 de janeiro de 2021.

