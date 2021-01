BBB: saiba quem ganhou uma nova profissão após o programa

Para vários ex-BBBs, entrar no programa é uma chance de crescer profissionalmente e conquistar nem que seja alguns “minutos de fama”. Mas existem aqueles que souberam aproveitar para investir nas redes sociais e se tornaram influencers depois do reality. Confira!

Hariany Almeida – BBB 19

Em sua participação no BBB 19, Hari foi longe no jogo, e chamou atenção dos internautas pela amizade com Paula Sperling. Ela chegou perto da final, mas foi expulsa do reality após empurrar a amiga, enquanto estava alcoolizada.

Mas fora do reality, ela já tinha uma legião de fãs e foi a primeira a bater 1 milhão de seguidores no Instagram, dentro do reality. Atualmente, a modelo tem 9,6 milhões de pessoas a acompanhando na rede social. Por lá, ela realiza campanhas publicitárias, as famosas ‘publis’, além de ostentar as viagens e corpo definido.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Guilherme Napolitano – BBB 20

Participante da 20ª edição do programa, Guilherme teve destaque no reality por formar um casal com a cantora, Gabi Martins. Já fora do programa, ele soube aproveitar os 2 milhões de seguidores que conquistou e continua a atuar como modelo, além de influencer.

Elana Valenaria – BBB 9

A piauiense entrou na disputa por R$1,5 milhão, mas foi eliminada no 9º paredão. Na edição ela se destacou nas provas junto com o amigo, o carioca Danrley.

Entrando com pouco menos de 5 mil seguidores no Instagram, ela conquistou o público, chegando a bater 1 milhão ainda no programa. Depois do reality ela começou a aparecer mais nas redes sociais, e já tem 2,4 milhões de fãs na rede social.

Thelma Assis

Thelma teve destaque após o BBB 20, e como vencedora do reality não poderia ser diferente. A amiga de Rafa Kalimann e Manu Gavassi, conquistou além de 1,5 milhão como prêmio, 6 milhões de seguidores no Instagram e realiza várias publis na rede social.

Emilly Araújo

Campeã do BBB 17, ela conquistou 4 milhões de seguidores apenas no Instagram. Além dos posts fazendo publicidade para várias marcas, ela também se tornou apresentadora na Rede TV!.

Rízia Cerqueira

Entrando como anônima no BBB 19, Rízia ganhou fãs ao longo do programa, e o sucesso continuou também depois do reality. Com 1,3 milhões de admiradores, ela posta conteúdo sobre lifestyle, moda, beleza e maternidade. Em 2020 ela deu à luz ao primeiro filho, Yahweh.

Felipe Prior

O polêmico participante do BBB 20, entrou no reality como anônimo, no time ‘pipoca’. Porém sua história no jogo mudou após se unir a Babu. No final do programa, ele, que entrou com menos de 2 mil seguidores, saiu do programa e conquistou 5 milhões, unido aos escândalos fora de casa.

Quem entrar no perfil do Instagram de Prior vai encontrar várias publis e até fotos do arquiteto modelando.

Anamara

A ex-BBB participou da 10ª edição, que contou com a apresentação de Pedro Bial. Morando no Rio de Janeiro, ela tem 875 mil seguidores no Instagram. Em seu perfil, ela publica fotos de viagens e também exibe o físico na rede social.

Patrícia Leitte – BBB 18

A ex-BBB sofreu um grande mudança em sua vida após o BBB 18. Ela não apenas ganhou 1 milhão de seguidores, como mudou de casa, investiu em procedimentos estéticos e se tornou influencer. Patrícia também se define como coach, repórter, modelo e atriz.

Hadson Nery

Embora tenha saído com rejeição, Hadson conseguiu 292 mil seguidores e realiza posts com publicidade em seu Instagram com frequência.

Dentro da disputa, o ex-BBB se uniu com Felipe Prior e Lucas Galina, mas foi o terceiro eliminado do programa após polêmicas, como o “plano de sedução” com os colegas para prejudicar as sisters comprometidas.

O que é um digital influencer?

Não apenas ex-BBBs, mas qualquer pessoa pode se tornar digital influencer, que nada mais é do que um formador de opinião nas redes sociais. Essa pessoa pode ser artista, ator, cantor ou até um anônimo que conseguiu crescer na internet com milhares de seguidores. Quem se torna influencer consegue fazer parceria com marcas e produzir para suas próprias vendas.