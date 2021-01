Enquete BBB: qual o melhor castigo do monstro até hoje?

O ‘Big Brother Brasil’ estreia no próximo dia 25 de janeiro, na Rede Globo, com apresentação de Tiago Leifert e direção de Boninho. Essa será a vigésima primeira edição do reality que promete agitar ainda mais a televisão brasileira. Mas, antes que o programa comece, relembre os melhores castigos do monstro das edições e vote na Enquete BBB para eleger o melhor.

Enquete BBB: Melhores Castigos do Monstro

No dia 08 de janeiro, o perfil oficial do reality nas redes sociais, divulgou um spoiler onde confirmava que a edição deste ano, também seguiria com o famoso castigo do monstro. Para quem não se lembra, quem disputa a prova de anjo e ganha, tem a difícil missão de escolher alguns participantes para encarar o castigo monstro da semana. Afinal, nem tudo é mar de rosas no reality da Globo.

Prior, Mani e Giselly – BBB 20

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na edição histórica de 2020, os castigos do monstro deram o que falar na casa mais vigiada do Brasil. Foram tantos que é até difícil escolher um só. Mas, um em especial deu o que falar. Os participantes Prior, Mani e Giselly foram os escolhidos para entrar no temido quarto branco da edição. Após algumas horas, Manu decidiu apertar o botão vermelho e foi automaticamente para o paredão.

Carolina – BBB 19

Na edição de 2019, a participante Carolina encarou o temido castigo do monstro da semana. A sister teve que usar o figurino de cobra e encarar os olhares dos colegas e também telespectadores do programa. Um look verde com listras que simulam o design da pele de uma cobra divertiu a todos.

Diego – BBB 18

No BBB 18, quem se deu mal foi o participante Diego, que teve que acatar as ordens do castigo do monstro. O brother foi escolhido pelo anjo da semana, Viegas, e ficou fantasiado de caçador em uma jaula, fingindo que foi capturado por um gorila.

Emilly e Ilmar – BBB 17

Marinalva, a anjo da semana, escolheu os brothers Emilly e Ilmar para encararem o castigo do monstro Os dois tiveram que enfrentar o sol no jardim da casa mais vigiada do Brasil, vestidos de caramujo e também vestindo o papel e tudo.

Ana Paula e Ronan – BBB16

Na edição de número 16, os monstros da vez foram a dupla Ana Paula e Ronan. Em meio às tretas que estavam rolando na edição, os dois foram escalados para o Monstro pela sister Juliana. A dupla tinha que consertar um vazamento de uma usina nuclear e, enquanto a tarefa não era concluída, uma sirene altíssima tocava e uma fumaça invadia a casa.

Fernando – Enquete BBB

Em 2015, quem sofreu o castigo do monstro foi o ex-brother Fernando. Mariza venceu a prova do anjo e escolheu o colega para passar o dia como prisioneiro, em uma jaula na área externa da sede do BBB.

Vote na Enquete BBB: quem não devia ter vencido o reality?

Roni e Tatiele – BBB 14

No ano de 2014, os participantes Roni e Tatiele vestiram uniforme de escoteiro e acamparam no jardim da casa. Tudo isso porque Angela, que venceu o anjo da semana, escolheu o casal na época, para o castigo do monstro e a dupla teve que dormir e cozinhar no acampamento e só entrar na casa para usar o banheiro.

Fernanda e André – BBB 13

Com direito a perucas e figurino especial, Fernanda e André tiveram a missão de cumprir o castigo de monstro dado pelo anjo Nasser no “Big Brother Brasil 13”. A tarefa era: ficar com o figurino e dançar logo que a música tocar na sede, debaixo de sol e chuva.

Kelly e Fael – BBB 12

Kelly e Fael (Foto: Reprodução/TV Globo)Na temporada de 2012, os participantes Kelly e Fael foram os escolhidos para o monstro da semana. Eles tiveram que se vestir de mendigos e passaram a morar no jardim da casa.

Michelly e Diogo – Enquete BBB

Após ganhar a Prova do Anjo do BBB 11, a ex-sister Natalia precisou escolher dois brothers para cumprirem o Castigo do Monstro, que era cuidar de um abacaxi como se fosse um filho. Para o castigo, ela escolheu os participantes Michelly e Diogo.

Serginho e Cadu – Enquete BBB

Na edição de número dez, no BBB 10, os telespectadores do reality show da Globo se divertiram com o castigo do monstro encarado pelos participantes Serginho e Cadu. Os brothers morreram de rir ao virarem as bailarinas da edição.

Newton e Josiane – BBB 9

No reality show de 2009 os participantes Newton e Josiane tiveram que se vestir de índio e ainda por cima dançar em volta da oca.

Ana Carolina e Mayra – BBB 9

Nesta mesma edição, também houve um castigo do monstro que chamou atenção da casa e dos telespectadores do programa. As confinadas Mayra Cardi e Ana Carolina se fantasiaram de cães de rosa pela casa.

Rafinha e Felipe – Enquete BBB

Na oitava edição do reality show BBB 8, quem levou a pior foram os brothers Rafinha e Felipe. Eles foram os escolhidos para encarar o monstro da semana, e tiveram que se fantasiar de mosquitos pela casa mais vigiada do Brasil.

Veja também:

BBB Itália: saiba como votar no paredão gringo

BBB: relembre os 6 participantes que despertaram ranço no público

BBB 21: famosos do ‘camorote’ já foram confinados pela Globo

BBB 21: relembre os ‘gringos’ que já participaram do reality