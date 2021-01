Esquenta BBB: relembre os participantes de Mato Grosso do Sul

O BBB (Big Brother Brasil) estreia no próximo dia 25 de janeiro, na Rede Globo, com apresentação de Tiago Leifert. Essa será a vigésima primeira edição do reality que promete agitar a televisão brasileira. Antes que o público conheça os próximos brothers e sisters da casa mais vigiada do Brasil, resolvemos relembrar os ex-BBBs de Mato Grosso do Sul.

Quem são os ex-BBBs de Mato Grosso do Sul?

O estado de Mato Grosso do Sul teve alguns representantes e muitos deles foram um personagem e tanto para a edição. Teve até um representante que se tornou campeão e tudo. Vejam alguns.

Dilsinho MadMax – BBB 3

O primeiro representante de Mato Grosso do Sul foi Dilson Walkarez Rodovalho Filho, mais conhecido como Dilsinho Madmax. No BBB, ele participou da terceira edição do reality, mesma edição em que participou a apresentadora Sabrina Sato. Na época, o brother desistiu do programa por motivos particulares. Durante uma entrevista para o portal ‘Midiamax’ em 2018, ele disse: “Nós somos um povo de capital interiorana, de caráter moldado, a gente não atura algumas coisas”.

Depois do programa, ele foi para a Espanha dar treinamento militar para a polícia local em 2006. Em seguida abriu uma gravadora de música em Campo Grande, a Usina do Som. Também dava aula de jiu-jitsu e karatê em academias da região em que morava.

Priscila Pires – BBB 9

Na edição de 2009, a participante representante de Mato Grosso do Sul foi a musa fitness Priscila Tavares Ferreira Pires dos Santos, mais conhecida como Priscila Pires. A ex-sister que ficou em 2º lugar no BBB9, hoje em dia, além de musa fitness, é também jornalista e modelo. “Depois que engravidei e engordei muito, comecei a buscar ter uma alimentação melhor. Emagreci quase 40 quilos. Aprendi muitas coisas sobre alimentação e cada vez mais fui me aperfeiçoando, me interessando e me apaixonando pelo assunto”, relembrou a ex-participante ao portal.

Fael – BBB 12

Em 2012, quem representou o estado de Mato Grosso do Sul foi o campeão, Rafael Alves Cordeiro, mais conhecido como Fael. O único vencedor do BBB MS levou para casa o prêmio final e investiu grande parte nas duas fazendas que possui, de criação de gado e produção de soja. O médico veterinário priorizou ficar longe dos holofotes e voltou para o Mato Grosso do Sul.

Foi exonerado em abril de 2018 do cargo em comissão de Direção Superior e Assessoramento na Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica com intenção de se candidatar às eleições de outubro.

Ilmar – BBB 17

Em 2017, Ilmar Renato Granja Fonseca foi quem representou o estado de Mato Grosso do Sul. O sul-mato-grossense foi eliminado do BBB17 com 55,92% dos votos e não conseguiu conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Ilmar também voltou a advogar e dar consultoria para os movimentos sociais, como o movimento indígena e movimento sindical com relação ao orçamento público. Além disso, presta consultoria para estudantes da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

Quando começa o programa?

Prometendo fortes emoções, o diretor BBB 21 (Big Brother Brasil 2021) já escolheu uma data e ainda garantiu que esse será o ‘Big dos Big’s. O que quer dizer, que será melhor que a edição de número 20. Terá pelo menos 14 participantes e tem tudo para ser uma edição de sucesso. Boninho, o chefão do reality, já revelou a data para iniciar os trabalhos. Anotem! No dia 25 de janeiro de 2021. Alguns nomes também já foram especulados, entre eles: Fiuk, Flávia Pavanelli, Carla Diaz, Camila de Lucas, Ney Lima, Rafael Infante e mais. Ainda terá também o grupo ‘pipoca’, formado por pessoas anônimas.

