Ex-BBB Babu quebra silêncio sobre Ivy: ‘tinha raiva, agora tenho pena’

O ex-BBB Babu Santana foi o convidado da semana para uma live da cantora Teresa Cristina sobre ancestralidade e quebrou o silêncio a respeito dos conflitos que viveu com Ivy Moraes no confinamento do BBB 20.

Babu relembrou comentários da ex-BBB

Sem citar o nome de Ivy, Babu e Tereza relembraram os comentários feitos pela ex-BBB a respeito do pente que o ator usava para finalizar seu black power.

“Quando vejo uma cena dessas do pente, sinceramente, antes eu tinha raiva, agora eu tenho pena. Tenho pena de uma pessoa dessas, que não tem pelo menos uma envergadura intelectual ou a perspicácia de entender que ela estava sendo filmada para o país inteiro, sabe”, desabafou Babu.

Ivy não fazia questão de esconder seu desafeto por Babu dentro da casa, e além dos comentários que teceu a respeito do pente, também chegou a dizer mais de uma vez que sentia que o ex-BBB usava de vitimismo para se promover.

“Em algum momento alguém iria avaliar aquilo. Não é possível que ela ache que aquilo ali é uma coisa tranquila”, disse em referência às atitudes da ex-BBB dentro do reality.

“Graças a Deus eu não precisei ter nenhum tipo de embate com essa pessoa. Essa pessoa se enrolou toda sozinha, sabe, e ficou claro. Ficou nítido tudo o que estava acontecendo sem eu precisar fazer esforço”, concluiu.

Teresa Cristina também se posicionou sobre Ivy

A cantora, anfitriã da live, também não poupou palavras e teceu suas críticas ao comportamento de Ivy, que chegou a ser apontada como racista pelos internautas na época.

“Aquela pessoa horrorosa que só sabia votar em você. Acho inclusive que ela deve ter anulado o voto, porque ela não votou no Eduardo Paes, ela não votou no Crivella… Ela votou no Babu, eu tenho certeza”, ironizou.

Web relembrou rivalidade com memes sobre eleições municipais

Babu foi alvo dos votos de Ivy por semanas a fio dentro do confinamento do BBB 20, e mesmo quase um ano depois do fim da temporada a web ainda relembra com humor sobre a rivalidade dos brothers.

No primeiro turno das eleições municipais, em 15 de novembro, internautas lotaram as redes sociais com memes sobre o ex-BBB e a tentativa frustrada de Ivy em continuar votando em Babu mesmo fora da casa.

https://twitter.com/ManoelHP/status/1327978280448823298