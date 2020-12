Ex-BBB Felipe Prior é flagrado em suposta festa clandestina em SP

O ex-BBB Felipe Prior virou assunto neste domingo (13), depois de supostamente ter participado de uma festa clandestina. Segundo o colunista Léo Dias, do Metrópolis, o arquiteto teria pedido para ser tratado como uma pessoa anônima.

Ex-BBB, Felipe Prior, em festa clandestina?

Durante a noite de sábado para domingo, o ex-BBB foi filmado curtindo a festa com aglomeração, em São Paulo. Sem esconder sua presença, Prior chegou a tirar fotos com fãs, sendo simpático. Depois de ser gravado no local, ele não gostou nem um pouco da forma pejorativa em que o vídeo foi publicado.

Ao ser questionado sobre a festa e o vídeo, ele afirmou: “Finge que eu sou anônimo, por favor. Eu quero paz, pessoal. Deixa eu e minha família quietinhos”. Essa foi a resposta para a coluna de Léo Dias.

Prior não comentou sobre a festa ser clandestina, mas afirmou que quiseram o prejudicar. “Pergunta para o menino do vídeo. A pessoa está querendo me prejudicar”, disse o ex-BBB.

Gkay promove festa em meio à pandemia

Ainda tratando de festas durante a pandemia do novo coronavírus, não faltam polêmicas. Nos últimos dias, a humorista Gkay foi acusada pela web de promover a famosa ‘Farofa da Gkay’, em que celebra seu aniversário com famosos em todos os anos.

Segundo o jornalista Erlan Bastos, ela teria reunido um time de influenciadores em peso para a celebração. Mesmo com a pandemia, várias das figuras públicas famosas teriam ido ao local, em São Paulo, para festejar.

Alguns indícios de que a festa aconteceu foram vídeos que circularam na web, mostrando a rua onde estaria acontecendo o evento, repleta de carros. Além disso, alguns dos possíveis candidatos teriam “sumido” nas redes sociais.

Antes do seu aniversário de 26 anos, ela chegou a desabafar sobre o cancelamento da festa. “E eu que cancelei a farofa por conta da pandemia e agora tá tendo festa normalmente em todo lugar: (emojis de palhaço)”, escreveu a influencer.