Ex-BBB Flayslane pede orações por Victor Hugo internado com Covid-19

O ex-BBB Victor Hugo está internado com Covid-19, desde sexta-feira (18). Usando o Twitter, a amiga, Flayslane, pede por orações para que o psicólogo se recupere. Ontem, ele precisou ser transferido para a UTI (unidade de terapia intensiva).

Flayslane pede por orações pelo ex-BBB

Em sua publicação, a ex-BBB escreveu: “VICTOR HUGOOOOOOOOOO. Por favor gente, orem, rezem, conversem com Deus, da forma que vocês preferirem, mas peçam pela vida dele, por favor”, escreveu.

Durante o Big Brother 20, Flay e Victor tiveram seus desentendimentos, mas ela mostrou que isso ficou no passado, e o que prevalece é a empatia.

No entanto, a cantora recebeu inúmeras críticas por apoiar o psicólogo neste momento. Além disso, a artista se revoltou com as mensagens de ódio destinadas ao ex-BBB.

Indignada com os haters, a cantora decidiu rebater. “Como tem gente podre nessa p*rr* de internet, vocês chegam a desejar a morte das pessoas porque não simpatizam ou não concordam com elas? Empatia não se pratica só com quem vocês gostam não pow é SEM OLHAR A QUEM! Não é hora de apontar o dedo, apenas orar por mais uma vida em risco”, disse Flay.

VICTOR HUGOOOOOOOOOO 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Por favor gente, orem, rezem, conversem com Deus, da forma que vocês preferirem, mas peçam pela vida dele, por favor 🙏❤️ — FLAY | Ouça #DoisVagabundos (@flaayoficial) December 22, 2020

Victor Hugo é transferido para UTI

O ex-BBB havia sido internado no final de semana no Hospital Metropolitano de Maceió. Já ontem, o boletim da Secretaria de Estado da Saúde do Alagoas (Sesau), informou que a saúde do cantor era estável.

Porém, na noite desta segunda-feira (21), Victor acabou sendo transferido para a UTI.

“Ele foi transferido para UTI apenas para receber um cuidado maior, ele está recebendo um auxílio do oxigênio, mas segue com quadro estável”, afirmou a comunicação do hospital.

Antes dos primeiros sintomas, o ex-BBB estava curtindo sua viagem por Xingó, no Alagoas. Assim que começou a se sentir mal, ele procurou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Alagoas.

Além de Victor, outros ex-BBBs, como Babu Santana, Thelma Assis e Gabi Martins, tiveram a doença. A namorada de Babu, Tatiane Melo, também foi diagnosticada com Covid-19.