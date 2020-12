Ex-BBB Viegas está há 20 anos sem cortar o cabelo; veja

O ex-BBB Viegas, participante da 18ª edição do programa, fez um post no Instagram nesta terça (8) para comemorar a marca de 20 anos sem cortar o cabelo. Na legenda, o ex-brother contou sobre a decisão e qual o significado dela em sua vida.

Por que o ex-BBB não corta o cabelo?

Viegas não revelou qual foi exatamente sua motivação para optar por deixar os fios crescerem por tanto tempo, mas pontuou que a decisão tem uma simbologia especial na construção da sua personalidade no decorrer dos anos.

O ex-BBB fez um carrossel com fotos da sua evolução capilar nos últimos anos, incluindo uma onde aparece com o cabelo cortado. Além dos dreads que são sua marca registrada, Viegas também já aderiu a um visual black power.

No relato ele contou sobre a reação da mãe ao pedido de deixar o cabelo crescer há 20 anos atrás, sobre o apoio dos amigos e o preconceito que sofreu pela escolha em algumas situações. O ex-BBB escreveu também que quase cedeu à pressão, mas optou por não cortar.

Leia o relato publicado na íntegra:

“Fiz 20 anos hoje e me sinto muito bem!!

O tempo voa mesmo ein, parece que foi ontem que eu, com 16 anos, tava pedindo pra minha mãe se eu podia deixar o cabelo crescer… Ela na certeza que ia ser “fogo de palha”, autorizou. Mal sabia ela que ali eu tava tomando uma das maiores decisões da minha vida e que seguiria convicto dela”, começou o ex-BBB.

“Hoje dia 08/12/2020, completo 20 anos dessa caminhada. Eu sei, vai ter gente que vai ler aqui e falar que não há motivo pra comemoração, afinal é só cabelo. Mas não dá pra negar que existe uma simbologia especial, que faz parte do meu estilo, da construção da minha personalidade. E cara, como eu me sinto bem por sustentar essa decisão! E pra mim, tem muito de memória… Lembrar de tudo que já passei, todos os olhares e comentários, traz muitas lembranças, algumas boas e outras nem tanto”.

“Não sei quanto tempo ainda deixarei o cabelo crescer, quem sabe em breve eu corte ou quem sabe nunca, mas independente disso, me sinto bem por lembrar que no primeiro mês deixando crescer, apenas 3 amigos @rafa7caminhos @amlsszika @chico_012 me incentivaram, todo o restante das pessoas que convivi, falavam diariamente pra eu cortar, me zuavam e tiravam onda 🤣 E tudo bem, eu era da turma da zuera 😂

Mas em algum momento quase cortei mesmo, mas depois desisti e falei foudasse, vou deixar mesmo!! 😎

É! O tempo voaaa… Mais da metade da vida, desde o dia dessa decisão!! ✊🏽”. concluiu o ex-BBB.

A trajetória de Viegas no BBB

Viegas foi o 11º eliminado do BBB 18, com 57,64% dos votos. Durante sua passagem pelo programa, o ex-BBB foi protagonista de alianças que combinavam votos, uma briga feia com Wagner e mais de 24h seguidas em uma prova de resistência com Breno, que disputou o paredão com ele.

Gleice foi a grande campeã da edição, com 57,28% dos votos do público.