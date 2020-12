Manu Gavassi ou Boca Rosa: quem foi a rainha do marketing do BBB 20?

O BBB 20 foi marcado por uma estratégia inédita no jogo: a mistura de anônimos e influenciadores no confinamento e que rendeu assunto aqui fora. Muitos dos convidados do time ‘Camarote’ viram no reality uma forma de alavancar suas carreiras, mas duas delas levaram o marketing ao pé da letra: Manu Gavassi e Bianca Andrade, a Boca Rosa.

O fandom de Manu Gavassi atribuiu a ela o título de rainha do marketing no BBB 20, mas Boca Rosa não fica atrás na disputa, principalmente se tratando do trabalho de gerenciamento de crise com tanto ‘cancelamento’ que sofreu no programa.

Mas, na sua opinião, qual das duas realmente merece esse título?

O plano de marketing de Gavassi para o BBB 20

De todas as estratégias utilizadas pelos participantes do BBB 20, principalmente se tratando dos famosos e influenciadores, o plano de marketing que Manu Gavassi bolou antes de entrar no confinamento foi destaque até mesmo na mídia especializada no assunto.

A cantora gravou uma série de vídeos que levava em consideração cada movimento dela no jogo: haviam postagens preparadas caso fosse ao paredão, se tornasse líder, anjo, e até mesmo se chegasse até a final do programa – o que realmente aconteceu.

Para além do que foi planejado, Manu Gavassi ainda conseguiu virar meme logo nos primeiros dias do BBB 20 e viralizou aqui fora com a dancinha que criou para a música Don’t Start Now, da cantora pop Dua Lipa.

De fato, Manu Gavassi conseguiu alavancar sua carreira após participar do BBB 20, e sua estratégia de marketing com certeza foi um fator decisivo e que lhe abriu portas para novas oportunidades aqui fora, como o lançamento de uma linha de roupas e a estreia em uma série na Netflix.

Gerenciamento de crise ‘salvou’ Boca Rosa

Para falarmos de Bianca Andrade é importante lembrar, antes de tudo, que a influenciadora já havia se envolvido em outras polêmicas antes do confinamento e apesar de ter uma grande base de seguidores, uma boa parte já torcia o nariz por conta de acontecimentos no passado.

Assim, o BBB 20 foi também uma forma para que Boca Rosa mostrasse seu outro lado ao público e conquistasse uma nova base de seguidores. Uma das estratégias foi planejar os looks que usaria no programa e deixar posts prontos para que assim que o programa fosse ao ar, o look do dia já estivesse também no Instagram.

O plano deu certo, de fato, mas só depois de alguns arranhões e deslizes pelo caminho e graças a um forte trabalho de gerenciamento de crise.

Isso porque no confinamento do BBB 20, apesar de ter entrado como favorita, Boca Rosa foi perdendo apoio logo nas primeiras semanas, o que afetou até mesmo seu alcance e número de seguidores nas redes sociais.

Mas mesmo durante os piores momentos, Bianca dava um jeitinho de sempre estar usando as maquiagens da sua linha e, assim, ganhava um ‘merchan gratuito’ em um dos horários mais caros da Rede Globo.

Com o ‘cancelamento’ aqui fora e sua saída do BBB 20, a influenciadora precisou se reinventar e driblar o que aconteceu no reality para reconquistar os fãs perdidos e limpar sua imagem. E não é que deu certo?

Poucos meses depois de ser eliminada e terminar o namoro com Diogo Melim por conta das polêmicas na casa, Bianca Andrade estreiava seu novo programa no Youtube, lançava novos produtos da linha de maquiagem e cosméticos e pouca gente se lembrava dos problemas que enfrentou no confinamento.

Afinal: quem foi a verdadeira rainha do marketing no BBB 20?

O intuito da pergunta não é, de maneira alguma, gerar qualquer tipo de rivalidade ou competição entre as duas. Pelo contrário: de forma geral, ambas conseguiram realizar um trabalho digno de ser exaltado, cada uma em suas devidas necessidades.

Se para Manu Gavassi o ‘branding pessoal’ foi o foco no BBB 20, Boca Rosa se empenhou em construir uma nova imagem e podemos dizer que a empreitada de ambas foi bem sucedida, cada qual em seus objetivos.