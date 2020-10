Andressa Urach no BBB 21? Modelo muda visual e fãs especulam

A próxima edição do carro chefe dos realities da Rede Globo já está sendo produzida a todo vapor. Após o canal anunciar que o BBB 21 terá o mesmo formato da edição deste ano, com a participação de famosos e anônimos, e que a temporada será a maior da história do programa, totalizando 100 episódios, boatos sobre a participação de Andressa Urach no reality movimentaram as redes sociais. Entenda:

Andressa Urach estará no BBB 21?

Depois de mudanças pessoais divulgadas pela modelo nas redes sociais, internautas começaram a especular a participação de Andressa Urach no BBB 21. No BBB 20, o grupo de famosos que fez parte do reality show era chamado de “camarote”, enquanto os anônimos, “pipoca”.

“Se os boatos de que Andressa Urach vai pro próximo BBB 21 forem verdadeiros, é um presságio de que o mundo vai voltar ao normal”, comentou uma usuária do Twitter. “A gente tem que ter alguma notícia boa esse ano né”, respondeu uma internauta. “Amada, precisamos disso demais, pelo menos uma notícia boa este ano”, disse outro usuário da rede social.

a gente tem que ter alguma notícia boa esse ano né — amiga deixa de ser trouxa (@lacerdaleticia) October 26, 2020

Amada precisamos disso demais, pelo menos uma notícia boa este ano — Luís Lobo (@AndreLui_Lobo) October 26, 2020

Por favor meu Deus faça acontecer andressa urach no bbb — Nino (@_ninosantos) October 26, 2020

E essa história da Andressa Urach no bbb ? Desde já eu amoh — SE QUER GUERRA TU ME FALA (@jeff_limap) October 26, 2020

Modelo mudou o visual

Desde que se tornou evangélica, Andressa mudou de vida. A modelo assumiu um cabelo diferente, mudou algumas opiniões, escreveu um livro contando sobre como quase morreu por conta de uma cirurgia e até chegou a virar pastora. Porém, recentemente, pouco antes das especulações sobre a participação no BBB 21, a ex-vice miss bumbum mudou o visual e voltou com o cabelo longo, o que levantou algumas suspeitas nas redes sociais de que a “antiga Urach” estaria de volta.

Andressa fez alguns vídeos mostrando a nova aparência do cabelo e publicou alguns vídeos em sua conta oficial. “Sabe o que eu acho que os irmãozinhos que não gostam de reality show, que não gostam de filme, de música, não gostam de coisas… Acho que o irmãozinho não podia ter rede social, porque você está pecando, julgando os outros. Então se você não gosta, não segue a irmãzinha aqui”, disse a possível participante do BBB 21.

DEUS FORTE PODEROSO PRÍNCIPE DA PAZ a Andressa Urach fez uma mega limpa no instagram, apagou TODAS as fotos da Era gospel/cabelo curto e botou megahair loiro outra vez! Será o comeback da Old Urach?! NÃO BRINQUEM COM OS MEUS SENTIMENTOS!!!!!! pic.twitter.com/ETdgEBZtIa — twisted elegance. (@FeehGarcia) October 16, 2020

