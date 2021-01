BBB 21: Boninho já desclassificou 3 famosos que ‘falaram’ demais

O pré-confinamento do BBB 21 já iniciou há exatamente uma semana, mas o fato de se estar em um quarto de hotel com seguranças da produção vigiando não garante, necessariamente, que ‘tal’ personalidade estará na casa mais vigiada do Brasil. Boninho, de 59 anos, diretor-geral do reality show que o diga. O responsável pelo Big Brother Brasil já desclassificou três famosos da nova edição, que estreia dia 25 de janeiro, na Globo. Isso porque, essas personalidades entregaram pistas ou deixaram transparecer que estariam na temporada.

Quais famosos foram desclassificados do BBB 21?

Boninho garantiu que três famosos foram eliminados do BBB 21 antes mesmo da estreia. No entanto, ele não deu nome aos ‘bois’. Sempre ativo nas redes sociais, José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, não se limitou ao responder uma observação de uma fã.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na ocasião, a seguidora pediu para que o diretor-geral do Big Brother Brasil desclassificasse os famosos que deram pistas nas redes sociais de que entrariam no BBB 21. “Você bem que podia desclassificar os famosos que ficam dando a entender que vão estar no BBB 21″, disse ela. Por sua vez, Boninho respondeu: ‘já tiramos três”.

A declaração da mente brilhante por trás do Big Brother Brasil deixou os fãs em polvorosa para saber a identidade desses famosos que foram desclassificados. No entanto, Boninho se manteve em silêncio absoluto sobre o assunto.

Mesmo que a lista oficial não tenha sido divulgada pela produção do BBB 21, alguns famosos são ventilados como ‘certeza’ no elenco da atração. Flávia Pavanelli é a mais cotada. A atriz de As Aventuras de Poliana, do SBT, não negou sua participação no reality show, mas foi flagrada por amigos arrumando uma mala. Em uma possível manobra para despistar a imprensa, ela desembarcou em Fernando de Noronha e postou até teste de Covid-19 negativo.

Ney Lima, que recentemente foi tema de uma reportagem especial do Fantástico, após gravar uma paródia da vinheta de fim de ano da Globo, também é cotado para o programa. Recentemente ele até fez graça na web ao postar como seria seu vídeo de apresentação.

Camila de Lucas, influencer que bombou nas redes sociais em 2020, também teria sido convidada pela produção do BBB 21 para participar do reality show. Nas últimas semanas a famosa sumiu das redes sociais e não tem tocado no assunto.

Famosos BBB 21

Apesar dos pesares, Boninho surgiu na tarde deste domingo (10) com o humor mais aflorado e deu uma suposta dica sobre quem estará no BBB 21. Ao lado da esposa, Ana Furtado, o diretor sugeriu uma receita de drink feito de caju com cachaça ou vodka. Entretanto, ao legendar o vídeo compartilhado no Instagram, o famoso iniciou com a palavra ‘verão’, o que seria uma dica de que Aline Riscado, seria uma das integrantes do camarote do Big Brother Brasil.

“Verão pede um refresco que não bebe! Caju amigo! A receita é simples, caju fresco adoçado com compota de caju, vodka ou cachaça o que você preferir. A minha fiz com Santa Rosa X! Com minha linda paixão Ana Furtado”, escreveu ele.

Outro nome que também teria sido destacado no provável enigma de Boninho seria o de Caju Capitani, uma famosa apresentadora e streamer com mais de 422 mil seguidores no Instagram. O marido de Ana Furtado não confirma e nem nega nenhum dos nomes apontados por fãs.

Confinamento BBB 21

O pré-confinamento para o BBB 21 teve início no último domingo (03) de janeiro, 22 dias antes da estreia do reality show na TV aberta, marcada para o dia 25. Os famosos e anônimos estão em um hotel no Rio de Janeiro e vão sair de lá direto para a casa mais vigiada do Brasil, localizada nos Estúdios Globo.

Os participantes passaram por teste de Covid-19 antes de serem pré-confinados em quartos individuais em um hotel, e vão passar por um novo antes de entrarem no BBB 21, A apresentação do reality show é de Tiago Leifert e a direção é de Rodrigo Dourado.