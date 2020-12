BBB 21: Cartolouco manda recado para Boninho e pede vaga na edição

Nesta semana, o ex-participantes de A Fazenda 12 voltaram a entrar em confinamento enquanto se preparam para retornar ao programa para a grande final. Os ex-peões têm compartilhado tudo o que rola por lá nas redes sociais, e nesta terça (8), Cartolouco aproveitou para mandar um recado para o diretor do BBB 21.

Cartolouco quer participar do BBB 21

Confinado junto com os outros peões em um hotel em Embu das Artes (SP), o jornalista usou a ferramenta de stories do Instagram para pedir a Boninho uma vaga no BBB 21. Ele apareceu na rede com a música tema do reality ao fundo e brincou:

“Vou botar a música do Big Brother, f******, tá muito desanimado isso aqui. Boninho, BBB 21, chama o papai!”. Em seguida, Cartolouco corrigiu a si mesmo e mandou um recado para Rodrigo Carelli, diretor de realities da Record. “Brincadeira, Carelli! É Record!”.

Caguei, vou cantar a música do BBB aqui, sim pic.twitter.com/7wyloDuzxa — Cartolouco 🎩 (@Cartolouco) December 8, 2020

Peões voltarão para a final de A Fazenda 12

Em todas as edições do reality rural, tradicionalmente os peões eliminado retornam à casa para a última festa da edição. Em A Fazenda 12, por conta da pandemia, a dinâmica mudou, e os ex-participantes precisaram passar por um período de confinamento antes do retorno, tudo por conta da pandemia do coronavírus.

Todos foram testados para Covid-19 e permanecem isolados uns dos outros até completarem o tempo de quarentena recomendado. Nesta sexta (11), os ex-peões retornarão à sede de A Fazenda 12.

O que já se sabe sobre o BBB 21?

O BBB 21 tem data de estreia prevista para o dia 25 de janeiro de 2021. Até o momento, poucos detalhes foram revelados pela Rede Globo, como o período de 100 de confinamento total do programa, o repeteco da dinâmica de anônimos e famosos e a apresentação de Tiago Leifert.

Os nomes dos participantes do BBB 21 permanecem em segredo, mas muitos blogs e colunas já têm suas apostas: Gabriela Pugliesi, Eri Johnson, Kéfera e Mayra Cardi foram alguns dos nomes citados.