BBB 21: conheça Caio o fazendeiro do time ‘pipoca’

Caio Afiune, de 32 anos, foi o segundo participante do time ‘pipoca’, confirmado para entrar no BBB 21. O participante é fazendeiro e mora em Anápolis, no estado de Goiás. Além do brother, a atriz Carla Diaz e Karol Conká, também foram anunciadas durante o intervalo da novela ‘Laços de Família’, na Globo.

Conheça Caio no BBB 21

O reality voltou a integrar fazendeiros na edição, e foi a vez de Caio no BBB 21, entrar no reality da Globo. Segundo o goiano, seu sonho é ser famoso, e o reality será o caminho para realizar esse objetivo. Será que ele vai conseguir?

Antes de ser confinado, Caio tinha a rotina de ir todos os dias para a fazenda, em que tem plantação de soja e milho. Mas isso não é de hoje, o gosto pela fazendo vem de família, já que desde criança ele acompanhou seu pai e avô na lida no campo e seguiu os passos da família.

Mas o romance não será o foco do brother no programa, já que fora do reality, o coração do fazendeiro pertence a noiva, Walleria Motta. Ele é pai de duas filhas, Alice, de 6 anos, e Manuela, de 10 meses, do relacionamento atual.

Participante do time ‘pipoca’

Como os times foram divididos entre ‘pipoca’ e ‘camarote’, Caio foi um dos anônimos que se inscreveu para poder entrar na competição. Segundo ele, o jogo será levado a sério, e se define como competitivo.

Em seu vídeo de apresentação, ele afirmou que entrou não apenas pelo dinheiro, mas também por ser fã do BBB. “Mexo com fazenda no ramo do agronegócio. Moro com minha esposa e minhas filhas, e tudo que eu faço na minha vida eu deixo pras minhas meninas eu sou soudo com elas. Eu tenho uma personalidade forte e eu tenho a vida muito tranquila”, afirmou ele. Questionado do porquê de querer o prêmio de R$1,5 milhão, ele respondeu: “Primeiramente esse dinheiro é totalmente bem-vindo, mas eu gosto do sucesso, eu tenho esse tesão de entrar”, afirmou.

Que dia começa o BBB 21?

O público está ansioso, e com o anúncio dos participantes a curiosidade para saber como está o jogo no BBB 21, essa ansiedade só cresce. Mas falta pouco para o programa começar.

Conforme foi divulgado pela Globo e Boninho, nas redes sociais, o BBB 21 começa dia 25 de janeiro, ou seja, restam poucos dias para o jogo ter início. Para saber tudo sobre os participantes e o que vai acontecer nesta edição, acompanhe a cobertura do DCI e fique por dentro.