BBB 21: Elenco dos sonhos do público do DCI tem Pequena Lo, Ney Lima e Kéfera

A cerca de 3 meses da estreia do BBB 21, o assunto já tem tomado conta das redes sociais e também por aqui, no DCI! Não dá pra esconder a ansiedade que já sentimos e, por isso, lançamos uma enquete para descobrir quem os nossos leitores querem ver na próxima edição do reality.

Os resultados deram origem ao “elenco dos sonhos” do BBB 21, que te apresentamos agora.

Pequena Lo e Ney Lima no topo do pódio

Lorrane Silva e Ney Lima, ambos conhecidos nas redes sociais por produzir vídeos de humor, empataram na primeira posição como mais votados para o elenco do BBB 21, com 19,5% dos votos do público.

Há quem aposte que Lorrane e Ney poderão tirar gargalhadas do público no reality – e nós concordamos, afinal, na rede social ao lado eles já são sucesso!

Kéfera, Gracyanne e Mayra Cardi estão no elenco dos sonhos do BBB 21

Logo atrás dos influencers, o público do DCI escolheu Kéfera, Gracyanne e Mayra Cardi como possíveis participantes do elenco dos sonhos do BBB 21.

Mas não é só na boca do público que as influencers estão: algumas colunas de fofoca já tiveram acesso a informações que garantem que a Rede Globo tem as três como possíveis nomes para o BBB 21.

E se for verdade, com certeza a edição dará o que falar.

Mayra Cardi, que já participou da 9ª edição do realiy, esteve envolvida em muitas polêmicas nos últimos meses, principalmente envolvendo seu ex-companheiro, Arthur Aguiar.

Será que um retorno da musa fitness ao programa seria mais marcante do que sua primeira passagem? Poucas pessoas se lembram de Mayra no BBB.

Famosos têm usado as redes sociais em busca de uma vaga no BBB 21

Algumas personalidades já têm se adiantado e usado as redes sociais para tentar garantir uma vaga no BBB 21. Luana Piovani comentou que, se escolhida, levará um chicote para a casa mais vigiada do Brasil.

Já Mc Loma usou o Twitter para mandar um recado para Boninho e reforçar que já atingiu a maioridade necessária para participar do programa.

https://twitter.com/lominhaofficial/status/1320554210891599873