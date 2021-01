BBB 21: Fábio Jr. coloca mansão em que mora com Fiuk à venda

Enquanto Fiuk está confinado no BBB 21, sua família também se tornou assunto nas redes sociais. Foi divulgado nesta quarta-feira (27), que o cantor Fábio Jr colocou a venda a mansão milionária em que mora com o filho e a esposa, Fernanda Pascucci.

Qual o valor da mansão de Fiuk e o pai, Fábio Jr.?

Decidido a vender a residência, Fábio Jr. pede o valor de R$8 milhões. A mansão fica localizada em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. A informação foi divulgada pela revista Quem e pelo corretor de imóveis Bruno de Oliveira Ivanoff.

No BBB21, Fiuk pode escolher ficar em dois quantos, e o do líder caso conquiste a liderança, mas na casa com o pai, são quatro quartos. Além disso, dois dos cômodos são com suíte.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para completar, a mansão da família conta com sala de TV, copa de apoio, lareira e sauna. Enquanto isso, na parte externa, existe um jardim com fone, quatro vagas na garagem e piscina em uma das entradas da casa.

Fiuk mora com Fábio Jr, e a madrasta Fernanda Pascucci há mais de doze anos. No entanto, diferente do que muitos pensam, o cantor que está no BBB21 não é filho de Glória Pires. Ele é fruto do casamento entre Fábio Jr. com a artista plástica Cristina Karthalian.

Fiuk vira assunto na estreia do BBB21

Assim que começou o BBB21 nesta segunda-feira (25), Fiuk chamou atenção na web. Antes mesmo de começar o jogo, ele entrou com a vantagem da imunidade. O público votou e escolheu o cantor e mais cinco que escaparam do primeiro paredão do reality.

Quando chegou, ele ficou na casa extra com os outros imunizados. Ao entrar na casa, ele foi recebido por Juliette, e rapidamente a web shippou os dois no programa, por causa da proximidade. Nas redes sociais, os internautas sugeriram que o cantor pudesse estar incomodado.

No entanto, na mesma velocidade que o público torceu pelos dois, a web voltou atrás e passou a achar a advogada “pegajosa” demais com o ator de ‘A Força do Querer’.

Junto com Fiuk, Projota, Viih Tube, Arthur, Lumena e Juliette receberam a missão de indicar um dos 13 colegas da casa. Apenas Lucas Penteado, de ‘Malhação’, ficou imune por causa da prova pela imunidade que aconteceu na madrugada desta terça-feira (27). Vale lembrar que a formação do paredão será neste domingo (31) e o líder da semana também será imunizado. Além disso, o Big Fone vai tocar no próximo sábado (30), e o cenário do jogo pode mudar.

Fiuk revela bullying na infância – BBB 21

Quando ainda estava na casa extra com os imunizados, Fiuk conversou com Projota e Arthur sobre a infância. O brothers revelou que sofreu na infância. “Eu tinha bronquite asmática, depois de vários anos descobri que era emocional, então sempre sofri muito bullying, porque cara teve uma época que eu levava tubo de oxigênio para a escola”, revelou.

Fiuk disse que chegou a ir para o hospital: “os moleques me davam tapa na cabeça, era falta de ar na hora, fui internado três vezes”. “Minha mãe foi muito parceira, se não fosse pela minha mãe… Eu chorava sozinho. Os moleques acabavam comigo, desde fila de cantina ou cadeira, eu tinha que me isolar, sentar no canto da sala”, finalizou.