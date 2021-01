Os seis famosos que ainda restavam entrar no pré-confinamento do BBB 21 em um hotel localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, já fizeram o check-in nesta segunda-feira (11). Segundo Fefito, colunista do UOL, todos passaram por exames de PCR e serão submetidos a um novo exame após o confinamento para descartar a Covid-19. O Big Brother Brasil estreia em 25 de janeiro, na Globo.

Como é o confinamento do BBB 21?

O elenco do BBB 21 formado por anônimos e famosos estão em quartos individuais em um hotel que fica na Zona Oeste do Rio. A maioria entrou no pré-confinamento no último domingo (03), mas os restantes só iniciaram o primeiro desafio da atração nesta segunda-feira (11).

Por lá, eles ficam sem acesso a internet e televisão. No entanto, a produção do BBB 21 libera livros para ajudar a passar o tempo. As portas dos quartos são trancadas e só um responsável da produção pode abri-las para entregar as refeições ou passar instruções relacionadas ao programa. Além disso, o olho mágico de cada porta é coberto por uma fita isolante. Eles recebem ainda um manual que detalha as regras e dinâmicas da atração.

Nos corredores do hotel, a Globo colocou um time de seguranças para barrar a possibilidade de qualquer outro hospede do local entrar em contato com os participantes do BBB 21.

Covid-19

Para barrar a Covid-19, a Globo criou um rigoroso protocolo de segurança e saúde. Além dos exames de PCR antes e depois do pré-confinamento, a emissora vai disponibilizar álcool em gel em vários pontos estratégicos da casa e dos bastidores onde ficam os câmeras e em outras áreas restritas como os escritórios e redação do BBB 21.

Máscaras, protetores de calçados e roupas especiais também serão disponibilizadas para os integrantes da produção do reality show. Os objetos e cenários de provas serão higienizados antes de serem montados dentro da casa do BBB 21 e depois de desmontados. Tudo para garantir a segurança dos participantes.

BBB 21

A vigésima primeira edição do Big Brother Brasil estreia no dia 25 de janeiro com apresentação de Tiago Leifert, direção de Rodrigo Dourado e direção-geral de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho. O programa será dividido entre pipoca (anônimos) e camarote (famosos) e terá dinâmicas como jogo da discórdia, provas do líder, anjo e bate-e-volta, big fone, mercado BBB e paredões. Além disso, as tradicionais festas temáticas vão agitar e aliviar a tensão entre os participantes da temporada.

Para o BBB 21, o maior da história com 100 episódios, a Globo deve confinar pelo menos 14 pessoas que vão brigar pelo prêmio máximo de R$ 1,5 milhão. O segundo colocado embolsará R$ 150 mil e o terceiro vai ganhar R$ 50 mil.