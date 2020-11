BBB 21: Famosos usam as redes para chamar atenção e tentar uma vaga

O anúncio da Rede Globo a respeito de como funcionará o BBB 21 fez com que alguns famosos e influencers começassem a se movimentar para garantir uma vaga no reality. Luana Piovani, Mc Loma, Gabriela Sales e o influencer Álvaro foram alguns dos nomes apontados por Leo Dias como personalidades que usaram as redes sociais para sinalizar a vontade de integrar o elenco do BBB 21.

Piovani quer levar chicote pro BBB 21

Após ser apontada pelo jornal Extra como uma das opções de Boninho para o BBB 21, Luana Piovani declarou que se for uma das participantes da edição, pretende chegar com tudo.

“Essa história do ‘BBB’ está hilária, hilária. Realmente, se eu entrasse naquele reality ia ser um bafo, mas eu teria que entrar de chicote com direito a um requinte de tortura e acho que só. Um bom chicote com requinte de tortura estava bom”, brincou.

O público tem adorado a ideia, afinal, Luana é conhecida por se envolver em algumas polêmicas e não ter papas na língua – algo que com certeza agitaria a casa do BBB 21.

Mc Loma usou Twitter para mandar recado a Boninho

Com 18 anos recém completados, a funkeira Mc Loma quer aproveitar a maioridade para fazer história no BBB 21 – e ela foi direta!

No Twitter, antes mesmo dos primeiros anúncios a respeito da próxima edição do programa, Loma mencionou Boninho pedindo um teste para o BBB 21, deixando claro que de entretenimento ela entende.

alô @boninho lominha já tem dizothu e tá pronta pra mostrar como se faz um entretenimento.

quando posso fazer o teste pra entrar no bbb? xeru bbzinho — LOMA | BATE COM VONTADE 29/10 (@lominhaofficial) October 26, 2020

Álvaro não iria para A Fazenda, mas cogita BBB

Com 5 milhões de seguidores do Instagram, o influencer Álvaro Neto já revelou em entrevista à Jovem Pan que e tivesse que escolher entre o Big Brother ou A Fazenda, a atração comandada por Boninho seria sua escolha.

“Eu não sairia do conforto da minha casa para correr atrás de ganso e galinha”, brincou. Mas será que o influencer daria conta das provas de resistência do reality da Globo?

É sempre bom lembrar que, mesmo longe do reality rural, o BBB 21 também tem seus desafios, e segundo a emissora, essa será a edição mais longa até agora, com 100 dias de duração.

BBB 21: Rica de Marré é uma opção?

Dentre os nomes apontados pela web como possíveis participantes do BBB 21, o de Gabriela Sales não teve muito destaque.

Entretanto, a blogueira mais conhecida como Rica de Marré considera, sim, a opção. Inclusive, quando os detalhes da nova edição foram anunciados, ela mandou o recado: se a produção procurava por diversão nas festas e muita briga por causa de comida, ela seria a opção certa.

E você: quem acha que deveria fazer parte do elenco do BBB 21?