BBB 21 já é mês que vem: o que já sabemos sobre a edição?

Com o início do mês de dezembro podemos oficialmente declarar aberta a contagem regressiva para o BBB 21! E a pouco mais de um mês do início da temporada, alguns spoilers já foram liberados pela produção do programa como número de participantes, dinâmicas e patrocinadores.

Como será o BBB 21?

As primeiras informações oficiais sobre ao BBB 21 começaram a ser divulgadas no dia 23 de outubro, através de um evento virtual promovido pela emissora com foco no mercado publicitário.

Foi nesse evento que a produção anunciou que, mais uma vez, o elenco do reality será composto por anônimos e famosos – diferente do que havia sido dito anteriormente pela direção do programa.

“A Globo lançou os novos produtos, os novos conceitos de como a gente vai trabalhar em 2021. E é lógico que o BBB fazia parte disso. Estou aqui pra dizer que, é lógico, a gente vai apostar no que funcionou. A galera VIP tá dentro do jogo no BBB”, declarou o diretor Boninho pelo Instagram.

Outro detalhe que foi sucesso em 2020 e será repetido no BBB 21 são as festas temáticas, mais especificamente a festa do líder, em que o líder da semana poderá escolher o tema, as músicas, figurino e cardápio.

Já uma grande mudança apontada pela produção do BBB 21 é a diminuição das provas de resistência, marca registrada do programa. A ideia é apostar em provas com uma duração menor, que terminam no máximo durante a mesma madrugada.

Quando estreia o BBB 21?

De acordo com a Rede Globo, a estreia do BBB 21 será no dia 25 de janeiro de 2021, sob o comando de Tiago Leifert.

A previsão é de que a grande final vá ao ar no dia 4 de março de 2021.

A edição 2021 terá a maior duração da história do programa, com 100 dias de confinamento. Em 2020, o reality chegou perto do recorde após ter sido prorrogado, e teve 98 episódios.

Em um comentário no Instagram, o diretor geral do programa também revelou que pretende fechar o elenco do BBB 21 com 18 participantes.

A casa onde os brothers ficarão confinados no BBB 21, inclusive, já começou a ser construída no Projac seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Como é feita a seleção dos participantes?

A primeira etapa de inscrições para o BBB 21 foi através do site do reality e foi encerrada no mês de julho. Ao todo, 90 mil pessoas foram selecionadas para a etapa seguinte.

Para evitar aglomerações, as etapas presenciais foram suspensas e a maior parte do processo tem sido feita de maneira virtual.

De acordo com a produção do BBB 21, neste ano não houve o trabalho de olheiros na seleção dos anônimos – somente quem se inscreveu e passou pelo processo será selecionado.

Os famosos que estarão no BBB 21

Apesar de muitos boatos e especulações, o elenco de famosos e influencers convidados para o BBB 21 ainda não foi divulgado, mas alguns nomes já têm sido levantados pelos fãs.

Gabriela Pugliesi foi uma das influenciadoras apontadas por uma coluna como possível participante do reality, além de Kéfera, Gracyanne Barbosa e Mayra Cardi – que já participou da temporada de 2009.

Outra colunista também citou Alex Mapeli, Ney Lima e Daniel Saboya como famosos que estão em negocuiação com a produção do BBB 21.

Nenhum dos nomes foi confirmado até o momento.

Dentre os critérios utilizados pela emissora para a escolha dos famosos estão a relevância na web e a busca por ‘corpos bonitos e sarados’.

A produção do BBB 21 também revelou que, assim como na 20ª edição, os integrantes do ‘camarote’ não receberão cachê extra para participarem do reality e serão pagos da mesma maneira que os anônimos pela sua permanência