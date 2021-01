BBB 21: Mauro Cezar deixa ESPN e fãs pedem pelo comentarista no reality

O comentarista Mauro Cezar, de 57 anos, se tornou o novo ‘queridinho’ do público para entrar no BBB 21. Após deixar a ESPN, em que ficou por 16 anos, parte dos fãs quer assistir o jornalista no reality da Globo.

Por sua personalidade forte, Mauro Cezar conquistou fãs e desafetos. Depois de anunciar sua saída, uma brincadeira viralizou no Twitter. Internautas fizeram uma montagem com o comunicador no cenário em que geralmente os participantes do Big Brother aparecem se apresentando em vídeo, e ele no BBB 21.

Na imagem, ele seria do grupo ‘camarote’, que é formado por famosos da internet e televisão.

“Um BBB com Mauro Cezar, Adriano Imperador e @jdeandradeneto”, disse o usuário Erick do Amaral, compartilhando a foto divertida.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Já pensou o Mauro Cezar saindo da ESPN e indo pro BBB???”, comentou Wickty, no Twitter. Mais um fã, José Alexandre comentou: “acidentalmente plantou uma ideia na minha cabeça q eu sei que vai me deixar obcecado: O comentarista Mauro Cezar no BBB 21”.

Confira as reações dos fãs:

Um BBB com Mauro Cezar, Adriano Imperador e @jdeandradeneto. https://t.co/zEYRcW01L8 — Erick do Amaral (@ehsamaral) January 2, 2021

Já pensou o Mauro Cezar saindo da ESPN e indo pro BBB??? — 🇦🇲 Wickty 🇦🇲 (@Wickty) January 2, 2021

@danralves acidentalmente plantou uma ideia na minha cabeça q eu sei que vai me deixar obcecado: O comentarista Mauro Cezar no BBB 21 — José (@joseoualexandre) January 2, 2021

O Mauro Cezar Pereira saiu da ESPN pra integrar a ala VIP do BBB 21 Ele tá confirmado junto da Kefera, Pirula, Gil Cebola parça do Ney e Gabriela Pugliese — Sir Matheus 😷, Não-tão-bravo-quanto-Sir Lancelot (@omatheusbottura) January 2, 2021

Mauro Cezar Pereira no BBB 21!!!! — et bilu do meier (@FernandoVolta2) December 24, 2020

Mauro Cezar fala sobre sua saída da ESPN

Em seu perfil no Instagram, o comentarista esportivo se despediu da emissora em eru ficou por mais de uma década.

O jornalista se queixou da emissora ter mudado. “Jamais fui de reclamar de emprego sem me mexer. Se não estava bom, procurava outro. E nunca trabalhei por tanto tempo no mesmo lugar. Mas a ESPN não é mais o mesmo lugar. Mudou, deixou de ser meu habitat. Melancólico admitir, mas como disfarçar? Direito dela, claro”, afirmou.

Ele ainda explicou o motivo de sua saída: “Recentemente, lá de fora, veio outra alteração que modifica a relação com funcionários. A inflexível proposta do grupo para renovar contrato trazia em anexo um “cadeado” onde se lia “exclusividade”! E sem grandes contrapartidas. Em 2021? Nessa altura da vida, com quase 38 anos de carreira? Abrir mão de tudo? Seria frustrante, além de um retrocesso profissional. Não, eu não estava disposto a fazer isso comigo mesmo.”

“Saio orgulhoso por ter contribuído com a TV que marcou época investindo no jornalismo que acredito”, agradeceu Mauro Cezar, afirmando que estaria presente nas redes sociais e canal do Youtube. Sendo assim, ele está livre para entrar no BBB 21. Será?

Quando os fãs vão saber mais sobre o BBB 21?

Nesta sexta-feira (01), o perfil oficial do BBB no Instagram já anunciou que os fãs podem esperar por novidades em breve. No dia 8 de janeiro, o público saberá mais sobre os participantes do BBB 21.

Há poucos dias para a estreia, o perfil anunciou: ‘SAVE THE DATE – 08/01/2021’”. Mas ainda não se sabe o que esperar. O que já foi divulgado é que a edição promete o time camarote, com a participação de artistas.

Além disso, a temporada contará com 100 episódios, e a grande final já tem data. Portanto, começando no dia 25 de janeiro, o BBB 21 deve anunciar seu vencedor dia 4 de maio.