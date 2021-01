Boca Juniors x River Plate: onde assistir ao clássico argentino (02/01)

Boca Juniors e River Plate protagonizam o superclássico argentino neste sábado (02), às 21h30, na Bombonera, pelo Campeonato Argentino, renomeado de Copa Diego Maradona por mudanças no regulamento devido à pandemia do coronavírus. O duelo de hoje vai definir quem torna-se o líder do grupo A. Então, saiba onde assistir ao clássico de hoje.

Boca Juniors x River Plate: onde assistir?

A partida tem transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 21h30 (Horário de Brasília). A rede de canais Disney informou no site oficial da emissora que adquiriu os direitos do campeonato até 2030.

Entretanto, você também pode assistir através do aplicativo ESPN App.

Como estão as equipes na temporada?

Ademais, ambas as equipes integram o grupo A da competição. Empatados em sete pontos, o duelo de hoje, da penúltima rodada, vai definir quem torna-se líder e fica mais perto de garantir a classificação para a próxima fase, já que a equipe possui dois grupos com seis times cada.

No meio da semana, disputam a semifinal da Libertadores. Para o River Plate, o confronto será contra o Palmeiras na terça-feira (05), às 21h30. Já o Boca enfrenta o Santos na quarta (06), às 19h15.

Possíveis escalações de Boca Juniors x River Plate

Ao time do Boca, é provável que a equipe seja 100% titular, já que o clássico argentino é levado muito a sério tanto pela equipe quanto pelos torcedores. Entreatnto, González aparece fora do time de convocados.

Provável Boca: Andrada; Jara, Lopez, Izquierdoz, Fabra; Salvio, Campuzano, Capaldo, Villa; Tévez, Soldano.

📋 Lista de concentrados para enfrentar este sábado a las 21.30 a River por la Copa Diego Maradona.#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/PpJzqjW6Ik — Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) January 1, 2021

Enquanto isso, o técnico Marcelo Gallardo, as principais baixas são Fabrizio Angileri e Milton Casco, já que continuam treinando separadamente e não aparecem na lista de convocados.

Provável River: Armani; Montiel, Rojas, Pinola, Díaz; Ponzio, Zuculini, De La Cruz, Carrascal; Borré, Suárez.

Repasá la lista de 23 convocados por Marcelo Gallardo para el Superclásico de este sábado ✔#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/zZGfZFN6Zb — River Plate (@RiverPlate) January 1, 2021

Confira todos os jogos da rodada do Argentino

Além disso, a rodada deste fim de semana também traz outros jogos. Então, saiba quais os horários e os jogos.

Rosario x Defensa y Justicia – 17h30

Independiente x Arsenal Sarandi – Domingo – 17h30

Patronato x Lanús – Domingo – 19h20

Newell’s Old Boys x Vélez Sársfield – Domingo – 19h20

Central Cordoba x Racing – Domingo – 21h30