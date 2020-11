BBB 21: os 5 tiktokers que fariam sucesso no reality

Se a última edição do reality foi tomada por Youtubers e influencers, há fortes indícios de que o BBB 21 seja a vez dos tiktokers.

Com a edição 2020 acontecendo em um momento peculiar, de isolamento social e quarentena que levaram o reality aos recordes de audiência, o Tiktok também crescia cada dia mais, lançando ao público alguns nomes que hoje já somam milhões de seguidores na web.

O DCI preparou uma lista de 5 tiktokers que estão bombando e que se dariam bem no BBB 21. Confira!

Pequena Lo, a favorita para o BBB 21

Lorrane Silva já foi apontada como uma das favoritas a integrarem o elenco do BBB 21 através de enquete aqui no DCI.

A jovem de 24 anos ficou conhecida pelos vídeos de humor onde retrata perfeitamente sentimentos e momentos vividos pelos jovens: uma conversa com o Uber, uma lembrança de infância ou um momento peculiar em uma festa.

A identificação fez o público crescer e ela chegou até a fazer uma participação especial em um clipe do Dennis DJ.

Como se não bastasse, além de arrancar muitas risadas do público a Pequena Lo também levaria muito mais diversidade e representatividade para o BBB 21.

Camilla de Lucas

A humorista também caiu nos gostos do público com seus vídeos de humor representando situações cotidianas dos jovens. Entretanto, atualmente Camilla também leva conteúdo de beleza e moda para suas redes sociais.

No Twitter a tiktoker já fez doação de dinheiro e equipamento de filmagem aos fãs, e nunca cansa de agradecê-los pelo apoio.

Além disso, Camilla se posiciona sobre diversos assuntos da atualidade, o que com certeza agitaria a casa do BBB 21.

Mario Junior no BBB 21?

“Roi, Leticia né?”

Mario Junior viralizou na web com seus vídeos onde encenava diversas situações dignas de uma comédia romântica adolescente: o flerte na sal de aula, o convite pro baile e a nova menina na cidade.

Claro que a web não perdoou. Teve quem amasse e quem odiasse. Mas, com o tempo, podemos dizer que grande parte do público se rendeu ao Mario, principalmente depois dos ataque que recebeu durante uma entrevista na Jovem Pan.

Ele chegou até mesmo a receber o apoio de Neymar.

Será que dentro da casa do BBB 21 Mario também usaria seu charme para conquistar corações?!

Letícia Gomes

Você com certeza já se deparou com Letícia Gomes enquanto navegava pelo Tiktok. Ou melhor: você deve ter se deparado com algumas das transformações da maquiadora.

Usando apenas técnicas de sombra e luz com maquiagem a jovem já se transformou em dezenas de famosos: de Luiza Sonza a Fátima Bernardes, passando inclusive por Mario Junior.

Recentemente Letícia foi a ‘estrela’ de uma campanha publicitária anunciando a chegada do Magazine Luiza ao aplicativo e se transformou na Magalu, mascote digital da marca.

No BBB 21 conseguiríamos enxergar a Letícia de verdade, sem esses ‘disfarces’?

Vittor Fernando

Vittor também é da safra dos humoristas que ganharam fama através da plataforma. Assim como Pequena Lo, o ator usa seus vídeos para retratar situações em que grande parte do seu público se identificaria.

O jovem já tem até mesmo sua marca registrada – um dos filtros disponíveis na plataforma que deixa o usuário com o rosto ‘aflito’, sem contar os diversos personagens que criou usando, por exemplo, uma toalha na cabeça.

Há até mesmo uma brincadeira entre os fãs, de que seria dificil reconhecê-lo sem o filtro.